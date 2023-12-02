Tampil di IWAS 2023, Begini Cerita Kontingen Indonesia Tiba di Nakhon Ratchasima Usai Tempuh Perjalanan Panjang

NAKHON RATCHASIMA – Para atlet Indonesia turut ambil bagian di ajang International Wheelchair and Amputee Sport (IWAS) World Ability Sport 2023. Kontingen Indonesia pun berbagi cerita soal perjalanan ke Nakhon Ratchasima yang menempuh perjalanan darat yang panjang.

Ya, kontingen Indonesi di IWAS 2023 akhirnya tiba di Nakhon Ratchasima pada Sabtu (2/12/2023) dini hari WIB. Kontingen Indonesia memulai perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 13.05 WIB. Mereka dilepas oleh Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Ardima Rama Putra.

(Kontingen Indonesia di IWAS 2023. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

Tim MNC Portal Indonesia (MPI) berkesempatan untuk mengawal perjalanan itu. Kami menempuh perjalanan udara sekira 3,5 jam untuk sampai ke Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, pada Jumat 2 Desember 2023 sekira pukul 15.00.

Setelah itu, kami melakukan pengecekan dan menunggu bus yang sudah disediakan untuk kontingen Indonesia. Perjalanan darat yang panjang pun dimulai pada pukul 18.30 waktu setempat.

Kontingen Indonesia terbagi dalam tiga bus yang mirip seperti Transjakarta di Indonesia. Estimasi perjalanan sejatinya 3,5 jam dari Bangkok menuju Nakhon Ratchasima jika dilihat dari aplikasi peta milik perusahaan mesin pencari ternama.