Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tampil di IWAS 2023, Begini Cerita Kontingen Indonesia Tiba di Nakhon Ratchasima Usai Tempuh Perjalanan Panjang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:49 WIB
Tampil di IWAS 2023, Begini Cerita Kontingen Indonesia Tiba di Nakhon Ratchasima Usai Tempuh Perjalanan Panjang
Kontingen Indonesia tampil di IWAS 2023. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Para atlet Indonesia turut ambil bagian di ajang International Wheelchair and Amputee Sport (IWAS) World Ability Sport 2023. Kontingen Indonesia pun berbagi cerita soal perjalanan ke Nakhon Ratchasima yang menempuh perjalanan darat yang panjang.

Ya, kontingen Indonesi di IWAS 2023 akhirnya tiba di Nakhon Ratchasima pada Sabtu (2/12/2023) dini hari WIB. Kontingen Indonesia memulai perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 13.05 WIB. Mereka dilepas oleh Chief de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Ardima Rama Putra.

Kontingen Indonesia di IWAS 2023. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

(Kontingen Indonesia di IWAS 2023. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)

Tim MNC Portal Indonesia (MPI) berkesempatan untuk mengawal perjalanan itu. Kami menempuh perjalanan udara sekira 3,5 jam untuk sampai ke Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, pada Jumat 2 Desember 2023 sekira pukul 15.00.

Setelah itu, kami melakukan pengecekan dan menunggu bus yang sudah disediakan untuk kontingen Indonesia. Perjalanan darat yang panjang pun dimulai pada pukul 18.30 waktu setempat.

Kontingen Indonesia terbagi dalam tiga bus yang mirip seperti Transjakarta di Indonesia. Estimasi perjalanan sejatinya 3,5 jam dari Bangkok menuju Nakhon Ratchasima jika dilihat dari aplikasi peta milik perusahaan mesin pencari ternama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement