HOME SPORTS SPORT LAIN

CdM Kontingen Indonesia, Ardima Rama Putra Harap Tim Merah Putih Berprestasi di IWAS 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:02 WIB
CdM Kontingen Indonesia, Ardima Rama Putra Harap Tim Merah Putih Berprestasi di IWAS 2023
Kontingen Indonesia akan berjuan di ajang International Wheelchair and Amputee Sport 2023 (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

CHIEF de Mission (CdM) kontingen Indonesia, Ardima Rama Putra berharap Tim Merah Putih berprestasi di International Wheelchair and Amputee Sport (IWAS) 2023. Dima juga ingin ajang ini sebagai momentum persiapan Paralimpiade Paris 2024.

Sebagai informasi, kontingen Indonesia mengirim banyak atletnya untuk berkompetisi di IWAS 2023. Turnamen ini akan berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand pada 1-9 Desember 2023.

Namun, jadwal itu sudah termasuk latihan dan persiapan. Kontingen Indonesia sendiri mengirim sebanyak 36 atlet, dan 73 ofisial yang akan turut bersaing dalam delapan dari 11 cabang olahraga (cabor).

Delapan cabor yang diikuti tim Merah Putih adalah Atletik, Renang, Angkat Beban, Tenis Meja, Panahan, Bulu Tangkis, Menembak dan Bersepeda Jalan Raya. Kontingen Indonesia diharapkan bisa memaksimalkan delapan cabor ini untuk meraup medali.

"Yang pasti kami mewakili juga dari pemerintah, dari mas Menteri (Menpora), pasti mendukung selalu atlet paralimpik kita. Apalagi seperti kita ketahui mereka sudah sangat sering memberikan kebanggaan untuk Indonesia di ajang sebelumnya," kata Ardima kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (1/12/2023).

"Kami harapkan di IWAS 2023 di Nakhon Ratchasima ini agar juga bisa membawa pulang medali emas dan lainnya," sambungnya.

Halaman:
1 2
