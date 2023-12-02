Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Semifinal Syed Modi International 2023: Dejan/Gloria, Satu-satunya Harapan Indonesia Siap Menuju Partai Puncak, Hari ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |15:00 WIB
Semifinal Syed Modi International 2023: Dejan/Gloria, Satu-satunya Harapan Indonesia Siap Menuju Partai Puncak, Hari ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle jadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di Syed Modi International 2023 (Foto: MNC Media)
A
A
A

HARI ini, Sabtu (02/12), turnamen bulu tangkis Syed Modi International 2023 semakin mendebarkan dengan memasuki babak semifinal di Lucknow, India. Indonesia hanya menyisakan 1 wakil saja di nomor ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang menjadi harapan terakhir untuk meraih prestasi gemilang.

Dejan/Gloria bersiap kembali bertarung dengan semangat membara, berambisi melaju ke partai puncak dan mendekatkan diri menuju podium tertinggi usai mengatasi perlawanan Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica asal Singapura. Menjalani duel sesama unggulan, Dejan/Gloria keluar sebagai pemenang dan sukses menjejakkan langkah mereka di babak semifinal turnamen BWF World Tour Super 300 ini dengan meyakinkan.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Gim pertama diawali dengan start bagus dari Dejan/Gloria yang terus memimpin lewat duel ketat lawan Terry/Jessica. Setelah imbang di angka 3-3, Dejan/Gloria mulai bisa menciptakan selisih poin. Dejan/Gloria unggul 5-3 dan berlanjut menjadi 9-5. Interval gim pertama lalu ditutup Dejan/Gloria dengan keunggulan 11-8.

Selepas interval, Dejan/Gloria terus berusaha mempertahankan selisih angka. Terry/Jessica juga terus berupaya menekan dan mengejar Dejan/Gloria. Terry/Jessica sukses memperkecil selisih satu angka pada skor 13-14 namun setelah itu Dejan/Gloria memberikan respons bagus dengan merebut tiga poin beruntun untuk unggul 17-13.

Tekanan dari Dejan/Gloria terus berlanjut. Terry/Jessica kesulitan mengimbangi Dejan/Gloria. Dejan/Gloria lalu merebut match point di angka 20-13 setelah pukulan lawan keluar lapangan. Sempat gagal di kesempatan pertama, Dejan/Gloria akhirnya sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2933023/kisah-gloria-widjaja-kerap-dianggap-sebelah-mata-justru-jadi-kunci-kemenangan-di-syed-modi-2023-bersama-dejan-ferdinansyah-Zsm6K6UrVR.jpg
Kisah Gloria Widjaja Kerap Dianggap Sebelah Mata Justru Jadi Kunci Kemenangan di Syed Modi 2023 Bersama Dejan Ferdinansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2933175/alasan-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-syed-modi-international-2023-3OvOCQv64E.jpg
Alasan Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2932743/penyebab-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-indonesia-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-flSFw3BCNd.jpg
Penyebab Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Indonesia di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/40/2932126/momen-dejan-gloria-dilarang-panitia-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-7twDFb4JXN.jpg
Momen Dejan/Gloria Dilarang Panitia Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931987/raih-gelar-juara-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-selamatkan-muka-ganda-campuran-indonesia-b17T0zn0v2.jpg
Raih Gelar Juara Syed Modi International 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Selamatkan Muka Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931854/hasil-final-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-juara-epbsVt0lG0.jpeg
Hasil Final Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Juara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement