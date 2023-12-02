Semifinal Syed Modi International 2023: Dejan/Gloria, Satu-satunya Harapan Indonesia Siap Menuju Partai Puncak, Hari ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle jadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di Syed Modi International 2023 (Foto: MNC Media)

HARI ini, Sabtu (02/12), turnamen bulu tangkis Syed Modi International 2023 semakin mendebarkan dengan memasuki babak semifinal di Lucknow, India. Indonesia hanya menyisakan 1 wakil saja di nomor ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang menjadi harapan terakhir untuk meraih prestasi gemilang.

Dejan/Gloria bersiap kembali bertarung dengan semangat membara, berambisi melaju ke partai puncak dan mendekatkan diri menuju podium tertinggi usai mengatasi perlawanan Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica asal Singapura. Menjalani duel sesama unggulan, Dejan/Gloria keluar sebagai pemenang dan sukses menjejakkan langkah mereka di babak semifinal turnamen BWF World Tour Super 300 ini dengan meyakinkan.

Gim pertama diawali dengan start bagus dari Dejan/Gloria yang terus memimpin lewat duel ketat lawan Terry/Jessica. Setelah imbang di angka 3-3, Dejan/Gloria mulai bisa menciptakan selisih poin. Dejan/Gloria unggul 5-3 dan berlanjut menjadi 9-5. Interval gim pertama lalu ditutup Dejan/Gloria dengan keunggulan 11-8.

Selepas interval, Dejan/Gloria terus berusaha mempertahankan selisih angka. Terry/Jessica juga terus berupaya menekan dan mengejar Dejan/Gloria. Terry/Jessica sukses memperkecil selisih satu angka pada skor 13-14 namun setelah itu Dejan/Gloria memberikan respons bagus dengan merebut tiga poin beruntun untuk unggul 17-13.

Tekanan dari Dejan/Gloria terus berlanjut. Terry/Jessica kesulitan mengimbangi Dejan/Gloria. Dejan/Gloria lalu merebut match point di angka 20-13 setelah pukulan lawan keluar lapangan. Sempat gagal di kesempatan pertama, Dejan/Gloria akhirnya sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.