Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Gloria Widjaja Kerap Dianggap Sebelah Mata Justru Jadi Kunci Kemenangan di Syed Modi 2023 Bersama Dejan Ferdinansyah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |22:04 WIB
Kisah Gloria Widjaja Kerap Dianggap Sebelah Mata Justru Jadi Kunci Kemenangan di Syed Modi 2023 Bersama Dejan Ferdinansyah
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle sukses juara Syed Modi International 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Gloria Emanuelle Widjaja, pebulu tangkis ganda campuran yang kerap dianggap sebelah mata yang justru menjadi kunci kemenangan di Syed Modi India International 2023 bersama Dejan Ferdinansyah akan diulas Okezone pada artikel ini.

Nama Gloria Emanuelle Widjaja tentu tidak asing lagi untuk pencinta bulu tangkis Indonesia. Berpasangan dengan Dejan Ferdinansyah, pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menjadi salah satu andalan di sektor ganda campuran.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Sayangnya, nama Gloria Emanuelle Widjaja kerap kali dipandang sebelah mata oleh pencinta bulu tangkis tanah air. Dirinya kerap kali dianggap pemain yang malas gerak (mager) saat bertanding.

Padahal gerakannya yang terkadang kurang atraktif dikarenakan oleh posturnya yang menjulang sangat tinggi, yakni 182 cm. Postur ini memiliki kesulitan lebih tinggi bagi pemain bulu tangkis sektor ganda yang bermain di posisi depan.

Selain itu, Gloria juga kerap diremehkan karena minimnya prestasi yang ia raih. Bahkan saat dirinya menjuarai ajang Syed Modi India International 2023, banyak netizen yang menganggap jika kemenangan itu adalah berkat rekan Gloria, yakni Dejan Ferdinansyah.

Perlu diketahui, Gloria Widjaja dan Dejan Ferdinansyah sukses memenangkan ajang Syed Modi India International 2023 yang digelar 28 November hingga 3 Desember 2023. Di partai final Dejan/Gloria sukses mengalahkan ganda campuran asal Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo melalui rubber game, 20-22, 21-19, dan 25-23.

Meski banyak yang mengira jika kemenangan ini adalah berkat kerja keras Dejan Ferdinansyah, hal itu tidaklah benar. Sebagai seorang pasangan ganda campuran, baik Gloria ataupun Dejan memiliki andil dalam kesuksesan meraih juara ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2933175/alasan-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-syed-modi-international-2023-3OvOCQv64E.jpg
Alasan Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2932743/penyebab-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-indonesia-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-flSFw3BCNd.jpg
Penyebab Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Indonesia di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/40/2932126/momen-dejan-gloria-dilarang-panitia-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-7twDFb4JXN.jpg
Momen Dejan/Gloria Dilarang Panitia Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931987/raih-gelar-juara-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-selamatkan-muka-ganda-campuran-indonesia-b17T0zn0v2.jpg
Raih Gelar Juara Syed Modi International 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Selamatkan Muka Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931854/hasil-final-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-juara-epbsVt0lG0.jpeg
Hasil Final Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/40/2931480/hasil-semifinal-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-ke-final-4Nb1SzTj9y.jpg
Hasil Semifinal Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle ke Final!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement