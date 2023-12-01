Hasil Syed Modi International 2023: Dejan/Gloria ke Semifinal Usai Kalahkan Ganda Singapura

LUCKNOW - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, ke semifinal Syed Modi India International 2023. Mereka menumbangkan pasangan Singapura, Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica, dengan skor 21-14 dan 21-15 dalam waktu 40 menit.

Tampil di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Jumat (1/12/2023) sore WIB, Dejan/Gloria bersaing sengit hingga skor 3-3. Setelah itu, mereka unggul dengan skor 9-5.

Setelah itu, Dejan/Gloria melesat dan meninggalkan lawannya hingga unggul 12-8. Keunggulan itu terus terjaga hingga skor 14-11.

Sempat nyaris dikejar, Dejan/Gloria pun tancap gas dan menuntaskan gim pertama. Mereka menang dengan skor 21-14.

Kecolongan poin pertama pada awal gim kedua, Dejan/Gloria kemudian menjauh hingga skor 8-3. Setelah itu, mereka terus unggul hingga skor 12-7.