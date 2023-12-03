Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Juara!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |17:23 WIB
Hasil Final Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Juara!
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja juara Syed Modi International 2023 (Foto: Twitter/@INABadminton)
LUCKNEW – Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil menjadi juara Syed Modi International 2023. Mereka menghajar duet Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, di partai final lewat rubber game berdurasi 1 jam 34 menit dengan skor 20-22, 21-19 dan 25-23.

Mentas di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Minggu (3/12/2023) sore WIB, Dejan/Gloria terlibat pertarungan sengit dengan Kaneko/Matsutomo sejak awal pertandaingan. Mereka saling kejar mengejar angka dalam permainan tempo cepat hingga mencapai skor 7-7.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Jual beli serangan pun terus berlanjut hingga menginjak skor 10-10. Namun, akhirnya Dejan/Gloria tertinggal 10-11 di interval gim pertama setelah mereka tak mampu menahan smash keras yang dilepaskan Kaneko.

Usai rehat, pasangan Tim Merah-Putih banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal jauh 10-15. Namun perlahan-lahan mereka mulai bisa memberikan perlawanan lagi dan memangkas ketertiinggalan mereka menjadi 14-16.

Sempat ketiggalan di angka 14-18, Dejan/Gloria mampu bangkit dan balik menekan lawan hingga akhirnya menyamakan kedudukan di angka 18-18 dan kemudian 20-20. Sayangnya, Gloria malah melakukan kesalahan beruntun di poin-poin kritis. Alhasil, mereka kalah 20-22 di gim pertama.

Pada gim kedua, pasangan PB Djarum itu unggul 2-0 lebih dulu. Namun, Kaneko/Matsutomo langsung bisa bangkit dan menguasai permainan untuk berbalik unggul 3-2.

Setelah itu, duet Negeri Sakura terus menekan Dejan/Gloria dengan permainan menyerang yang mereka terapkan. Hasilnya, mereka dengan mudah menjauh dengan keunggulan 7-3 dan kemudian 11-4 di interval gim kedua.

Tak menyerah begitu saja, duet non pelatnas itu merubah pola permainan mereka selepas interval menjadi lebih bersabar untuk melakukan serangan. Strategi itu pun berbuah manis. Mereka bisa memangkas ketertinggalan menjadi 12-13.

