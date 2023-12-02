Reaksi Dani Pedrosa Usai Lihat Marc Marquez Tersenyum saat Jajal Motor Gresini Ducati: Kabar Buruk Buat Rival MotoGP 2024!

VALENCIA – Eks rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda, Dani Pedrosa, ikut bereaksi soal penampilan The Baby Alien -julukan Marc Marquez- di tes pascamusim MotoGP 2023. Melihat Marquez tersenyum saat jajal motor Gresini Ducati, Pedrosa menilai hal ini jadi kabar buruk untuk para rival The Baby Alien di MotoGP 2024.

Seperti diketahui, Marquez yang merapat ke Gresini Ducati untuk pertama kalinya menjajal motor Ducati Desmosedici di Sirkuit Ricardo Tormo, Selasa 28 November 2023. The Baby Alien langsung tampil mengesankan dengan finis di posisi empat, terpaut 0,171 detik dari Maverick Vinales yang menjadi tercepat.

Juara MotoGP enam kali itu terlihat senyum-senyum usai menjajal Desmosedici. Marquez seakan memberi sinyal bahwa dia telah menemukan kepercayaan dirinya kembali dalam menunggangi si kuda besi.

Senyuman Marquez itu menjadi sorotan publik, tak terkecuali Pedrosa. Mantan pembalap Repsol Honda itu bahkan mengatakan kalau senyuman The Baby Alien menjadi kabar buruk bagi para pesaing di MotoGP 2024.