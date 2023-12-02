Marco Bezzecchi Ungkap Debut Marc Marquez Bersama Tim Ducati Tak Ada yang Istimewa

MARCO Bezzecchi ungkap debut Marc Marquez bersama Tim Ducati tak ada yang istimewa. Seperti diketahui, para pembalap MotoGP baru saja menyelesaikan tes MotoGP pascamusim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada Selasa 28 November 2023.

Hasil tes ini menunjukkan pembalap Aprilia, Maverick Vinales, menjadi yang tercepat. Di belakangnya, ada pembalap KTM, Brad Binder, dan pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi, yang membuntutinya.

Namun yang lebih menarik dari tes ini adalah penampakan Marc Marquez yang melakoni debut bersama tim barunya, Gresini Ducati. Pembalap asal Spanyol itu mentas di Sirkuit Ricardo Tormo dengan motor Ducati berwarna hitam tanpa sponsor lengkap, tetapi tetap dengan nomor 93 andalannya.

Ini merupakan pertama kalinya Marquez membalap menggunakan motor yang bukan Honda di MotoGP. Tak ayal, hal ini lantas menjadi kehebohan sendiri bagi para pencinta balap motor, khususnya penggemar Marc Marquez.

Para rider lain di MotoGP juga turut berkomentar tentang bagaimana melihat pembalap berjuluk The Baby Alien itu menjalani debutnya bersama Ducati. Salah satunya datang dari pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi.

Tetapi, Bezzecchi mengaku tidak terkejut dengan penampilan Marc Marquez bersama Ducati. Pasalnya, tampil dengan sangat cepat adalah ciri khas Marquez yang sebenarnya. Jadi, dirinya merasa tak ada yang istimewa dari penampilan debut Marquez.