Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pol Espargaro Curhat Tak Dapat Kursi Pembalap Reguler di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |01:01 WIB
Pol Espargaro Curhat Tak Dapat Kursi Pembalap Reguler di MotoGP 2024
Posisi Pol Espargaro di GASGAS Teh3 akan digantikan Pedro Acosta pada MotoGP 2024 mendatang (Foto: MotoGP)
A
A
A

VALENCIA – Pol Espargaro mencurahkan isi hati usai tak mendapatkan kursi pembalap reguler di MotoGP 2024. Dia mengungkapkan musim 2023 memang menjadi momen tersulit dalam kariernya di kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Espargaro akhirnya berpisah dengan GASGAS Tech3 dalam balapan seri terakhir MotoGP Valencia 2023 akhir pekan lalu. Sebab, posisinya digantikan oleh juara Moto2 2023, Pedro Acosta.

Pedro Acosta akan menggantikan posisi Pol Espargaro di tim GASGAS Tech3

Meski begitu, pembalap berusia 32 tahun itu masih akan berkecimpung di dunia MotoGP. Namun, dia akan mengemban tugas lain, yakni sebagai test rider KTM bersama Dani Pedrosa.

Dengan begitu, untuk kali pertama sejak 18 musim terakhir ketika dia debut di kelas 125 cc pada 2006 silam, Espargaro tak lagi menjadi pembalap reguler. Oleh karena itu, dia sempat tak percaya dan berat hati untuk menerima kenyataan tersebut meski pada akhirnya dia pasrah.

“Sulit untuk membayangkan bahwa ini akan menjadi salah satu Grand Prix terakhir sebagai pembalap yang membalap sepanjang musim. Sulit untuk menyadari hal itu, karena saya sudah berada di kejuaraan ini selama bertahun-tahun,” kata Espargaro dilansir dari Motosan, Jumat (1/12/2023).

“Dan sulit dipercaya. Tapi itulah kenyataannya dan saya akan beradaptasi,” tambahnya.

Terlebih, musim terakhir Espargaro di MotoGP 2023 tak berjalan dengan mulus. Dia diterpa cedera parah di awal musim yang membuatnya absen sangat lama dan kerap mengalami kecelakaan hingga akhirnya hanya mengoleksi 15 poin saja sepanjang tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement