Pol Espargaro Curhat Tak Dapat Kursi Pembalap Reguler di MotoGP 2024

VALENCIA – Pol Espargaro mencurahkan isi hati usai tak mendapatkan kursi pembalap reguler di MotoGP 2024. Dia mengungkapkan musim 2023 memang menjadi momen tersulit dalam kariernya di kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia itu.

Espargaro akhirnya berpisah dengan GASGAS Tech3 dalam balapan seri terakhir MotoGP Valencia 2023 akhir pekan lalu. Sebab, posisinya digantikan oleh juara Moto2 2023, Pedro Acosta.

Meski begitu, pembalap berusia 32 tahun itu masih akan berkecimpung di dunia MotoGP. Namun, dia akan mengemban tugas lain, yakni sebagai test rider KTM bersama Dani Pedrosa.

Dengan begitu, untuk kali pertama sejak 18 musim terakhir ketika dia debut di kelas 125 cc pada 2006 silam, Espargaro tak lagi menjadi pembalap reguler. Oleh karena itu, dia sempat tak percaya dan berat hati untuk menerima kenyataan tersebut meski pada akhirnya dia pasrah.

“Sulit untuk membayangkan bahwa ini akan menjadi salah satu Grand Prix terakhir sebagai pembalap yang membalap sepanjang musim. Sulit untuk menyadari hal itu, karena saya sudah berada di kejuaraan ini selama bertahun-tahun,” kata Espargaro dilansir dari Motosan, Jumat (1/12/2023).

“Dan sulit dipercaya. Tapi itulah kenyataannya dan saya akan beradaptasi,” tambahnya.

Terlebih, musim terakhir Espargaro di MotoGP 2023 tak berjalan dengan mulus. Dia diterpa cedera parah di awal musim yang membuatnya absen sangat lama dan kerap mengalami kecelakaan hingga akhirnya hanya mengoleksi 15 poin saja sepanjang tahun ini.