Pedro Acosta Resmi Gantikan Pol Espargaro di GasGas Tech3 pada MotoGP 2024

Pedro Acosta resmi naik ke kelas MotoGP dan bergabung dengan GasGas Tech3. (Foto: Instagram/37pedroacosta)

TIM satelit KTM, GasGas Tech3 mengumumkan Pedro Acosta resmi bergabung untuk MotoGP 2024. Nantinya juara Moto3 2021 itu akan berduet dengan Augusto Fernandez untuk mengarungi musim yang baru.

Ya, pembalap berusia 19 tahun berhasil mencuri hati Tim GasGas dan memutuskan mempromosikannya di musim 2024 mendatang. Acosta sendiri saat ini bermain di kelas Moto2 dan sedang berada di puncak klasemen sementara pembalap Moto2 2023.

Sebagai informasi, Acosta baru memulai balapan di Moto2 pada 2022 lalu dan berhasil menjadi yang terbaik kelima di klasemen. Dia mampu mengoleksi 16 podium dan sembilan kemenangan dari 32 balapannya di Moto2.

Direktur Olahraga Motor GASGAS, Pit Beirer pun melihat sesuatu yang spesial dalam diri Acosta. Musim depan akan menjadi momen penting bagi pembalap kelahiran Mazarrón, Spanyol, itu.

"Pedro adalah talenta yang sangat spesial yang telah memenangkan begitu banyak gelar, begitu cepat dan tahun 2024 akan menjadi waktunya dia belajar mengambil langkah selanjutnya bersama para pebalap besar di MotoGP," ujar Beirer, dipetik dari MotoGP, Jumat (6/10/2023).

Acosta hadir menggantikan posisi Pol Espargaro. Sementara itu Espargaro sendiri nantinya akan mengisi posisi penting di proyek Pierer Mobility Motorsport 2024 mendatang.