Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Alwi Farhan dan Dejan/Gloria Lolos Perempat Final, Harapan Indonesia di Syed Modi International 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:02 WIB
Alwi Farhan dan Dejan/Gloria Lolos Perempat Final, Harapan Indonesia di Syed Modi International 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Indonesia tempatkan dua wakil di perempat final Syed Modi International 2023 (Foto: ist)
A
A
A

HARI ini, Jumat (01/12/2023), atmosfer turnamen bulu tangkis Syed Modi International 2023 semakin memanas dengan memasuki babak perempat final. Indonesia, yang sebelumnya menempatkan sejumlah wakilnya di babak ini, kini hanya menyisakan 2 pemain yang akan memperebutkan tiket menuju babak semifinal.

Kedua wakil Indonesia tersebut menjadi harapan untuk membawa pulang prestasi gemilang dan mendekatkan diri ke podium tertinggi. Suasana kompetisi semakin intens dan menjanjikan aksi-aksi seru dan persaingan ketat yang akan memikat perhatian para pecinta bulu tangkis dunia.

Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melaju ke perempat final Syed Modi International 2023. Kepastian itu didapat setelah Dejan/Gloria memenangi laga babak 16 besar.

Berhadapan dengan wakil Taiwan, Wei Chun Wei/Nicole Gonzales Chan, Dejan/Gloria harus bekerja keras melakoni duel tiga gim. Butuh waktu selama 53 menit bagi Dejan/Gloria untuk menuntaskan laga tersebut.

Sempat tertikung menyakitkan di gim pertama, mereka mampu bangkit untuk merebut kemenangan dengan hasil 19-21, 21-17, 21-11. Kemudian, wakil selanjutnya yang lolos adalah tunggal putra, Alwi Farhan yang menunjukkan performa apik pada babak 16 besar Syed Modi India International 2023, kemarin.

Juara dunia junior 2023 itu memenangi gim pertama melawan Justin Hoh asal Malaysia dengan skor 21-11. Pertandingan nyaris berlanjut ke gim ketiga atau penentuan saat Justin Hoh mencapai game point 20-12 pada gim kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2933023/kisah-gloria-widjaja-kerap-dianggap-sebelah-mata-justru-jadi-kunci-kemenangan-di-syed-modi-2023-bersama-dejan-ferdinansyah-Zsm6K6UrVR.jpg
Kisah Gloria Widjaja Kerap Dianggap Sebelah Mata Justru Jadi Kunci Kemenangan di Syed Modi 2023 Bersama Dejan Ferdinansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2933175/alasan-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-syed-modi-international-2023-3OvOCQv64E.jpg
Alasan Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/40/2932743/penyebab-dejan-gloria-dilarang-kibarkan-bendera-indonesia-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-flSFw3BCNd.jpg
Penyebab Dejan/Gloria Dilarang Kibarkan Bendera Indonesia di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/40/2932126/momen-dejan-gloria-dilarang-panitia-kibarkan-bendera-merah-putih-di-podium-juara-syed-modi-international-2023-7twDFb4JXN.jpg
Momen Dejan/Gloria Dilarang Panitia Kibarkan Bendera Merah Putih di Podium Juara Syed Modi International 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931987/raih-gelar-juara-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-selamatkan-muka-ganda-campuran-indonesia-b17T0zn0v2.jpg
Raih Gelar Juara Syed Modi International 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Selamatkan Muka Ganda Campuran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/03/40/2931854/hasil-final-syed-modi-international-2023-dejan-ferdinansyah-gloria-emanuelle-juara-epbsVt0lG0.jpeg
Hasil Final Syed Modi International 2023: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Juara!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement