Alwi Farhan dan Dejan/Gloria Lolos Perempat Final, Harapan Indonesia di Syed Modi International 2023

Indonesia tempatkan dua wakil di perempat final Syed Modi International 2023 (Foto: ist)

HARI ini, Jumat (01/12/2023), atmosfer turnamen bulu tangkis Syed Modi International 2023 semakin memanas dengan memasuki babak perempat final. Indonesia, yang sebelumnya menempatkan sejumlah wakilnya di babak ini, kini hanya menyisakan 2 pemain yang akan memperebutkan tiket menuju babak semifinal.

Kedua wakil Indonesia tersebut menjadi harapan untuk membawa pulang prestasi gemilang dan mendekatkan diri ke podium tertinggi. Suasana kompetisi semakin intens dan menjanjikan aksi-aksi seru dan persaingan ketat yang akan memikat perhatian para pecinta bulu tangkis dunia.

Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja berhasil melaju ke perempat final Syed Modi International 2023. Kepastian itu didapat setelah Dejan/Gloria memenangi laga babak 16 besar.

Berhadapan dengan wakil Taiwan, Wei Chun Wei/Nicole Gonzales Chan, Dejan/Gloria harus bekerja keras melakoni duel tiga gim. Butuh waktu selama 53 menit bagi Dejan/Gloria untuk menuntaskan laga tersebut.

Sempat tertikung menyakitkan di gim pertama, mereka mampu bangkit untuk merebut kemenangan dengan hasil 19-21, 21-17, 21-11. Kemudian, wakil selanjutnya yang lolos adalah tunggal putra, Alwi Farhan yang menunjukkan performa apik pada babak 16 besar Syed Modi India International 2023, kemarin.

Juara dunia junior 2023 itu memenangi gim pertama melawan Justin Hoh asal Malaysia dengan skor 21-11. Pertandingan nyaris berlanjut ke gim ketiga atau penentuan saat Justin Hoh mencapai game point 20-12 pada gim kedua.