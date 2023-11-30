Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Syed Modi International 2023: Alwi Farhan Kandaskan Wakil Malaysia Dua Set Langsung

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:22 WIB
Hasil Syed Modi International 2023: Alwi Farhan Kandaskan Wakil Malaysia Dua Set Langsung
Alwi Farhan sukses tembus perempatfinal Syed Modi International 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Syed Modi International 2023 akan dibahas di sini. Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses lolos ke babak perempatfinal setelah mengandaskan Justin Hoh asal Malaysia.

Alwi menang dengan skor 21-11 dan 23-21 dalam tempo 43 menit. Kini, sang pebulu tangkis Indonesia akan menghadapi salah satu di antara Sathish Kumar Karunakaran dan Priyanshu Rajawat pada babak perempatfinal turnamen Super 300 ini.

Alwi Farhan

Mentas di BBD U.P. Badminton Academy, Lucknow, India, Kamis (30/11/2023) sore WIB, Alwi kecolongan poin pertama. Namun, dia kemudian mampu membalikkan keadaan menjadi 3-1 dan kemudian menjauh hingga 8-2.

Keunggulan itu terus terjaga hingga skor 11-5 pada interval gim pertama ini. Selepas rehat, Alwi melanjutkan penampilan apiknya dan makin meninggalkan Justin hingga sskor 14-7.

Unggul jauh, Alwi bermain lebih nyaman dan mampu mencuri poin demi poin pada pertengahan gim pertama ini hingga unggul 17-8. Dia pun akhirnya sukses menuntaskan gim pertama dengan kemenangan 21-11.

Awal gim kedua berjalan sengit dengan kedua perwakilan yang bergantian merebut poin hingga skor 5-5. Akan tetapi, setelaah itu Justin mampu terus unggul atas Alwi hingga skor 9-7.

Halaman:
1 2
