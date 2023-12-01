Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Jonatan Christie Tunda Bulan Madu meski Menikah Akhir Pekan Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |06:41 WIB
Penyebab Jonatan Christie Tunda Bulan Madu meski Menikah Akhir Pekan Ini
Jonatan Christie dan kekasihnya, Shania Junianatha. (Foto: Instagram/@shanju)
PENYEBAB Jonatan Christie tunda bulan madu, meski menikah akhir pekan ini akan diulas Okezone. Hal itu terjadi tak terlepas dari Jonatan Christie yang akan ikut berlaga di ajang BWF World Tour Finals 2023 yang sebentar lagi akan bergulir.

Ya, kabar bahagia datang dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. Dia akan menikah dengan sang pujaan hati, yakni eks member JKT48, Shania Junianatha atau yang akrab disapa Shanju, pada akhir pekan ini.

Shanju dan Jonatan Christie

Tetapi, pelatih tunggal putra pelatnas PBSI, Irwansyah, membeberkan bahwa Jonatan Christie takkan mendapat jatah libur panjang. Pemain yang akrab disapa Jojo itu hanya akan libur dua hari saja, yakni pada Sabtu dan Minggu.

Minimnya waktu libur usai menikah ini tak lepas dari kewajiban Jonatan untuk tampil di ajang bergengsi, BWF World Tour Finals 2023. Ya, Jonatan jadi salah satu pemain dari 8 pebulu tangkis dunia yang akan berlaga di BWF World Tour Finals 2023.

Selain Jonatan, ada Anthony Sinisuka Ginting yang juga akan mewakili Indonesia di ajang BWF World Tour Finals 2023. Ajang itu sendiri memang akan digelar dalam waktu dekat, yakni pada 13-17 Desember 2023 di Hangzhou, China.

