Penyebab Pelatih Tunggal Putra Indonesia Dukung Penuh Jonatan Christie Menikah Sebelum Olimpiade Paris 2024

PELATIH tunggal putra Indonesia, Irwansyah, memberikan dukungan penuh kepada Jonatan Christie untuk menikah sebelum Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, hal ini akan berdampak positif kepada Jonatan untuk tampil dalam ajang empat tahunan tersebut.

Jonatan Christie akan menikahi kekasihnya, Shania Junianatha atau Shanju, pada akhir pekan ini. Kendati begitu, atlet berusia 26 tahun tetap fokus kepada bulu tangkis.

Sebelumnya sang pelatih pun mengungkapkan bahwa Jonatan tidak memiliki banyak libur atau pun bulan madu usai melangsungkan pernikahan. Apalagi dalam waktu dekat, Jonatan akan dihadapkan dengan turnamen akhir bergengsi BWF World Tour Finals 2023 pada 13-17 Desember 2023.

Irwansyah juga tidak khawatir konsentrasi Jonatan akan terganggu usai menikah. Justru ini menjadi motivasi besar bagi Jonatan untuk menatap Olimpiade pada tahun depan.

"Kalau saya sebagai pelatihnya Jojo mendukung karena ini satu motivasi dia juga. Makanya saya bilang, sebelum diputuskan kan udah diskusi," ucap Irwansyah kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (29/11/2023) lalu.

"Diskusi ini dari tahun lalu dan hasilnya (tahun ini) juga dia bisa jadi juara. Jadi yang membuat satu pemain ini punya motivasi untuk lebih, kenapa tidak kita support. Menurut saya tidak ada masalah," lanjutnya.