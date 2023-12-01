Marc Marquez Tak Dapat Motor Baru untuk MotoGP 2024, Ini Respons Gresini Ducati

VALENCIA - Marc Marquez tidak mendapat jatah motor Desmosedici versi terbaru di MotoGP 2024 nanti. The Baby Alien dan sang adik, Alex Marquez akan memakai versi 2023.

Menanggapi hal itu, Manajer Gresini Ducati, Michele Masini, pun buka suara. Ia tetap percaya diri meskipun kedua pembalapnya tak menunggangi motor edisi paling baru.

Sebagaimana diketahui, sebagai tim satelit Ducati, Gresini Ducati hanya akan mengendarai motor Desmosedici GP23. Sementara itu, motor edisi terbaru, yakni GP24 akan dikendarai oleh empat pembalap dari tim Ducati Lenovo dan Prima Pramac.

BACA JUGA: Penyebab Bos Ducati Dibikin Pusing Usai Marc Marquez Gabung ke Tim Gresini Racing

Masini mengaku tak khawatir meskipun kedua pembalapnya hanya mengendarai motor Desmosedici GP23. Menurutnya, kakak beradik Marquez masih akan mampu bersaing meskipun mengendarai motor edisi lebih lama itu.

"Kami memiliki data dari setahun ini. Itu akan menjadi hal yang krusial bagi kami agar bisa meraih hasil maksimal pada balapan pertama nanti," ungkap Masini dilansir dari Speedweek, Jumat (1/12/2023).