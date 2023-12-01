Penyebab Bos Ducati Dibikin Pusing Usai Marc Marquez Gabung ke Tim Gresini Racing

PENYEBAB bos Ducati dibikin pusing usai Marc Marquez gabung ke tim Gresini Racing akan diulas dalam artikel ini. Bos Ducati yang dimaksud ialah Paolo Ciabatti.

Pasalnya, bergabungnya Marc Marquez membuat Ducati penuh dengan bintang. Alhasil, Ciabatti menilai dapat timbul masalah yang lain dari kondisi tersebut.

Seperti diketahui, Ducati dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi pabrikan yang tengah mendominasi dunia balap MotoGP. Selain karena motornya yang memiliki kualitas jempolan, para pembalap di tim-tim di bawah naungan Ducati juga top.

Mulai dari Ducati Lenovo, ada sang juara back to back, Francesco Bagnaia dan juga Enea Bastianini. Kemudian, di Prima Pramac Racing, ada nama sang runner up, Jorge Martin, dan Franco Morbidelli.

Lalu, di tim Mooney VR46 Racing yang merupakan tim satelit Ducati ada sang peringkat ketiga, ada Marco Bezzecchi dan Fabio di Giannantonio. Kemudian pada musim ini, Marc Marquez bergabung dengan Gresini Racing dan bertandem dengan adiknya, Alex Marquez. Hal ini semakin membuat pembalap dari Ducati semakin bertabur bintang.

Namun, bergabungnya Marc Marquez juga bisa menjadi masalah baru untuk Ducati. Menurut Sporting Director Ducati, Paolo Ciabatti, Ducati harus bisa mengelola situasi yang ada demi menjaga kestabilan.

“Kami perlu menunjukkan bahwa kami mampu mengatasinya. Di masa lalu, kami menunjukkan bahwa kami dapat mengatasi situasi kompleks dan persaingan antara Lenovo dan Pramac,” kata Paolo Ciabatti, dilansir dari Crash.net, Jumat (1/12/2023).