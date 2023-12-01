Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Bos Ducati Dibikin Pusing Usai Marc Marquez Gabung ke Tim Gresini Racing

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |12:29 WIB
Penyebab Bos Ducati Dibikin Pusing Usai Marc Marquez Gabung ke Tim Gresini Racing
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PENYEBAB bos Ducati dibikin pusing usai Marc Marquez gabung ke tim Gresini Racing akan diulas dalam artikel ini. Bos Ducati yang dimaksud ialah Paolo Ciabatti.

Pasalnya, bergabungnya Marc Marquez membuat Ducati penuh dengan bintang. Alhasil, Ciabatti menilai dapat timbul masalah yang lain dari kondisi tersebut.

Marc Marquez

Seperti diketahui, Ducati dalam beberapa tahun terakhir memang menjadi pabrikan yang tengah mendominasi dunia balap MotoGP. Selain karena motornya yang memiliki kualitas jempolan, para pembalap di tim-tim di bawah naungan Ducati juga top.

Mulai dari Ducati Lenovo, ada sang juara back to back, Francesco Bagnaia dan juga Enea Bastianini. Kemudian, di Prima Pramac Racing, ada nama sang runner up, Jorge Martin, dan Franco Morbidelli.

Lalu, di tim Mooney VR46 Racing yang merupakan tim satelit Ducati ada sang peringkat ketiga, ada Marco Bezzecchi dan Fabio di Giannantonio. Kemudian pada musim ini, Marc Marquez bergabung dengan Gresini Racing dan bertandem dengan adiknya, Alex Marquez. Hal ini semakin membuat pembalap dari Ducati semakin bertabur bintang.

Namun, bergabungnya Marc Marquez juga bisa menjadi masalah baru untuk Ducati. Menurut Sporting Director Ducati, Paolo Ciabatti, Ducati harus bisa mengelola situasi yang ada demi menjaga kestabilan.

“Kami perlu menunjukkan bahwa kami mampu mengatasinya. Di masa lalu, kami menunjukkan bahwa kami dapat mengatasi situasi kompleks dan persaingan antara Lenovo dan Pramac,” kata Paolo Ciabatti, dilansir dari Crash.net, Jumat (1/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement