HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Marc Marquez Masih Gunakan Repsol Honda Team di Akun Media Sosialnya?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:34 WIB
Mengapa Marc Marquez Masih Gunakan Repsol Honda Team di Akun Media Sosialnya?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Repsol Honda)
MENGAPA Marc Marquez masih gunakan Repsol Honda Team di akun media sosialnya? Simak jawabannya di artikel ini. The Baby Alien –julukan Marc Marquez- sejatinya sudah resmi menjadi pembalap baru Gresini Ducati di MotoGP 2024.

Sebelum gabung Ducati, Marquez melakukan perpisahan dengan Repsol Honda di seri terakhir MotoGP 2023 bertajuk MotoGP Valencia 2023. Rider asal Spanyol itu berpisah usai sukses menjadi juara dunia MotoGP enam kali bersama Repsol Honda.

Instagram Marc Marquez

Musim depan, Marquez akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 bersama sang adik, Alex Marquez, di tim Gresini Ducati. Sang rider 30 tahun itu pun telah menunggangi motor Ducati untuk pertama kalinya saat tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia, Selasa 28 November 2023.

Hasilnya, The Baby Alien menjadi pembalap tercepat keempat pada tes pramusim itu usai tampil garang dengan motor barunya. Juara dunia MotoGP enam kali itu melesat dengan hanya terpaut 0,171 detik dari Maverick Vinales (Aprilia Racing) sebagai yang tercepat dengan waktu 1 menit 29,253 detik.

