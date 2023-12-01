Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pedro Acosta yang Kaget saat Pertama Kali Jajal Motor MotoGP, Terkejut dengan Kecepatannya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:52 WIB
Kisah Pedro Acosta yang Kaget saat Pertama Kali Jajal Motor MotoGP, Terkejut dengan Kecepatannya
Pedro Acosta bakal debut di MotoGP pada 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH Pedro Acosta yang kaget saat pertama kali jajal motor MotoGP akan diulas dalam artikel ini. Pembalap yang akan debut di MotoGP pada 2024 itu mengaku terkejut dengan kecepatan motor balap barunya itu.

Ya, Pedro Acosta yang akan menjadi pembalap GASGAS Tech3 KTM musim depan untuk pertama kalinya menjajal motor MotoGP pada tes pascamusim Valencia 2023. Tes pascamusim itu digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Selasa 28 November 2023.

Pedro Acosta

Pembalap 19 tahun asal Spanyol itu mengaku senang akhirnya bisa mengendarai motor MotoGP. Tetapi, dia terkejut dengan kecepatan motor yang ditungganginya kemarin.

"Saya sangat senang, mulai dari sesi foto pagi hari hingga kecelakaan yang terjadi pada sore hari, ini adalah hari yang menyenangkan," ucap Acosta, dilansir dari Crash, Jumat (1/12/2023).

"Motor yang saya kendarai sangatlah kencang!" lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement