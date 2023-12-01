Kisah Pedro Acosta yang Kaget saat Pertama Kali Jajal Motor MotoGP, Terkejut dengan Kecepatannya

KISAH Pedro Acosta yang kaget saat pertama kali jajal motor MotoGP akan diulas dalam artikel ini. Pembalap yang akan debut di MotoGP pada 2024 itu mengaku terkejut dengan kecepatan motor balap barunya itu.

Ya, Pedro Acosta yang akan menjadi pembalap GASGAS Tech3 KTM musim depan untuk pertama kalinya menjajal motor MotoGP pada tes pascamusim Valencia 2023. Tes pascamusim itu digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Selasa 28 November 2023.

Pembalap 19 tahun asal Spanyol itu mengaku senang akhirnya bisa mengendarai motor MotoGP. Tetapi, dia terkejut dengan kecepatan motor yang ditungganginya kemarin.

"Saya sangat senang, mulai dari sesi foto pagi hari hingga kecelakaan yang terjadi pada sore hari, ini adalah hari yang menyenangkan," ucap Acosta, dilansir dari Crash, Jumat (1/12/2023).

"Motor yang saya kendarai sangatlah kencang!" lanjutnya.