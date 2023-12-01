Advertisement
MOTOGP

5 Alasan Marc Marquez Takkan Juara MotoGP 2024, Nomor 1 Semacam Kutukan!

Wikanto Arungbudoyo-Jum'at, 01 Desember 2023 |05:15 WIB
5 Alasan Marc Marquez Takkan Juara MotoGP 2024, Nomor 1 Semacam Kutukan!
Marc Marquez takkan menjadi juara dunia MotoGP 2024 karena lima hal ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

BERIKUT lima alasan Marc Marquez tak akan juara dunia MotoGP 2024. The Baby Alien harus bekerja keras jika ingin menjadi juara dunia untuk ketujuh kalinya di MotoGP pada tahun depan.

Kehebohan muncul ketika Marquez membesut motor Ducati Desmosedici GP23 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, pada tes yang berlangsung Selasa 28 November 2023. Pasalnya, pembalap anyar tim Gresini Racing itu tampil impresif.

Marc Marquez

Ujar-ujar tentang Marquez bakal juara dunia MotoGP 2024 pun mengemuka. Lalu, benarkah demikian? Berikut lima alasan pembalap asal Spanyol itu tidak akan jadi juara dunia musim depan.

5. Adaptasi

Marc Marquez menunggang motor Ducati Desmosedici GP23 di garasi Gresini Racing (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Marquez tentu butuh adaptasi dengan tim barunya. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sebentar. Dia juga baru beberapa jam saja menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23.

Memang, Marquez terlihat langsung bisa menunjukkan skill balapnya. Akan tetapi, masih belum banyak kilometer dan putaran yang ditempuhnya.

4. Kepala Kru Baru

Marc Marquez dan Santi Hernandez

Masih berkaitan dengan adaptasi, Marquez akan mendapat kepala kru baru yakni Frankie Carchedi. Belum tentu pria asal Inggris itu bisa mengakomodasi keinginan sang pembalap.

Menariknya, Carchedi adalah kepala kru Joan Mir ketika menjadi juara dunia MotoGP 2020. Namun, Marquez selama ini hanya berkolaborasi dengan satu orang yakni Santi Hernandez di Repsol Honda pada 2013-2022. Butuh waktu bagi keduanya untuk klik.

1 2 3
