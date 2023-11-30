Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Enea Bastianini Percaya Marc Marquez di Ducati Bikin Persaingan Juara Dunia MotoGP 2024 Makin Sengit!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |23:01 WIB
Enea Bastianini Percaya Marc Marquez di Ducati Bikin Persaingan Juara Dunia MotoGP 2024 Makin Sengit!
Marc Marquez diprediksi akan ikut persaingan juara dunia MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
CHESTE - Enea Bastianini percaya Marc Marquez yang menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 akan membuat persaingan juara dunia MotoGP 2024 semakin sengit. Apalagi, dia melihat The Baby Alien langsung cocok dengan motor barunya.

Sebagaimana diketahui, Marquez akan menunggangi motor Ducati untuk MotoGP 2024 mendatang setelah selama 11 musim membesut Honda RC213V. Pembalap asal Spanyol itu dipercaya akan menggila dengan motor anyarnya itu.

Marc Marquez melaju di Sirkuit Ricardo Tormo dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@MotoGP)

Hal itu terbukti dengan waktu yang dicatatkan Marquez saat melakoni tes pascamusim MotoGP Valencia 2023, Selasa 28 November. Juara MotoGP enam kali itu mengakhiri sesi dengan menempati posisi keempat.

"Cara dia berkendara sangat baik sejak awal. Dia langsung cocok dengan motornya dan tak membutuhkan waktu lama untuk adaptasi," ucap Bastianini dilansir dari Speedweek, Kamis (30/11/2023).

"Dia akan menjadi masalah pada tahun depan. Jika musim ini sudah cukup rumit, maka tahun depan akan lebih rumit lagi untuk semuanya," lanjut rider Ducati Lenovo itu.

Bastianini sendiri tak bertemu Marquez di lintasan. Namun, dia sempat melihat data dari pembalap Gresini Racing tersebut saat di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol.

1 2
