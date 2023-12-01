Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Insiden Miris Maverick Vinales Pernah Sial Alami Rem Blong hingga Nekat Lompat dari Motornya di MotoGP Styria

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |02:00 WIB
Insiden Miris Maverick Vinales Pernah Sial Alami Rem Blong hingga Nekat Lompat dari Motornya di MotoGP Styria
Maverick Vinales pernah alami insiden mengerikan di MotoGP Styria (Foto: REUTERS)
INSIDEN miris Maverick Vinales yang pernah sial karena alami rem blong hingga nekat lompat dari motornya di MotoGP Styria akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Nama pembalap asal tim Aprilia Racing, Maverick Vinales sukses menjadi yang terdepan pada tes pasca musim MotoGP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada Selasa, 28 November 2023 lalu.

Maverick Vinales

Pada tes itu, Vinales memacu motor RS-GP 2024 miliknya dengan baik hingga mampu menyelesaikan balapan dalam kurun waktu 1 menit 29,253 detik saja.

Keberhasilan Maverick Vinales meraih hasil ini tidak lepas dari kesiapan motor RS-GP 2024. Jika tidak, tentu pembalap asal Spanyol ini tidak akan mampu menjadi yang tercepat atau bahkan menyelesaikan balapan seperti yang pernah terjadi di MotoGP Styria pada 2020 lalu.

Kala itu, Maverick Vinales yang masih menjadi bagian tim Monster Energy Yamaha terpaksa gagal menyelesaikan balapan karena motor Yamaha M1 yang ia gunakan dalam kondisi rem blong yang menyebabkan motornya terbakar.

Pada awal balapan, sejatinya Vinales melaju seperti pembalap yang lainnya. Namun memasuki lap ke-17, Vinales yang tengah memacu motornya dalam kecepatan tinggi tertangkap kamera melompat dari motornya menjelang tikungan pertama.

Vinales kemudian selamat setelah membiarkan tubuhnya terjatuh dan terguling-guling di pinggir lintasan. Namun di sisi lain, motornya yang melaju tanpa kemudi kemudian menabrak dinding udara di sisi lintasan sebelum akhirnya terbakar.

