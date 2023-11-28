Hasil Tes Pramusim MotoGP 2024 di Valencia: Maverick Vinales Tercepat, Marc Marquez Tembus 4 Besar!

HASIL tes pramusim MotoGP 2024 di Valencia telah diketahui dan pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales menjadi yang tercepat kala beraksi di Sirkuit Ricardo Tormo, Selasa (28/11/2023) malam WIB. Selain Vinales, Marc Marquez juga berhasil mencuri perhatian karena mampu masuk empat besar dengan motor barunya.

Ya, Vinales menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 29,253 detik. Pembalap asal Spanyol itu lebih cepat ketimbang Brad Binder (Red Bull KTM) yang berada di urutan kedua dan Marco Bezzecci (Mooney VR46) di posisi ketiga.

Menariknya di posisi keempat ada Marc Marquez yang tampil cepat bersama kuda besi barunya, Desmosedici Ducati. Bersama Gresini Racing, Marquez mampu tampil maksimal dan hanya 0,171 detik saja dengan catatan waktu yang ditorehkan Vinales.

Selain Marquez, masih banyak pembalap yang mencuri perhatian karena menggunakan motor baru. Sebut saja seperti Luca Marini dengan Honda yang menempati posisi 10 dan ada Alex Rins bersama Yamaha yang tampak masih kesulitan karena menempati posisi 19.

Kemudian Johann Zarco bersama Honda di urutan 17, Franco Morbidelli di urutan 16 bersama motor Ducatinya, dan ada Pedro Acosta, rider debutan yang menempati posisi 18. Terlihat banyak pembalap yang kesulitan dengan motor barunya.

Akan tetapi, tidak dengan Marquez. The Baby Alien yang sejak 2013 bersama Honda di MotoGP, justru bisa langsung beradaptasi dengan baik dengan Desmosedici.