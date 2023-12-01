Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ternyata Ini Penyebab Luca Marini Senyum-Senyum Baca Kontrak Gantikan Posisi Marc Marquez di Honda

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |00:00 WIB
Ternyata Ini Penyebab Luca Marini Senyum-Senyum Baca Kontrak Gantikan Posisi Marc Marquez di Honda
Luca Marini gabung Repsol Honda untuk gantikan Marc Marquez (Foto: REUTERS)
A
A
A

SECARA resmi, Luca Marini kini gantikan posisi Marc Marquez di tim Repsol Honda. Momen kepindahan adik Valentino Rossi ini membuat dirinya tampak riang gembira dan sangan senang.

Hal itu diperkuat oleh perlakuannya yang terlihat senyum-senyum sendiri saat membaca kontrak gantikan posisi Marc Marquez di Honda. Lantas apa alasan dan penyebab yang mendasarinya?

Luca Marini

Simak dan cari tahu jawabannya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (30/11/2023) terkait penyebab Luca Marini senyum-senyum baca kontrak saat gantikan posisi Marc Marquez di Honda.

Ternyata Ini Penyebab Luca Marini Senyum-Senyum Baca Kontrak Gantikan Posisi Marc Marquez di Honda

Meski performa Repsol Honda sedang drop belakangan ini, Luca Marini nyatanya tetap bahagia untuk pindah dari Mooney VR46 Ducati.

Halaman:
1 2
