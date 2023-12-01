Ternyata Ini Penyebab Luca Marini Senyum-Senyum Baca Kontrak Gantikan Posisi Marc Marquez di Honda

SECARA resmi, Luca Marini kini gantikan posisi Marc Marquez di tim Repsol Honda. Momen kepindahan adik Valentino Rossi ini membuat dirinya tampak riang gembira dan sangan senang.

Hal itu diperkuat oleh perlakuannya yang terlihat senyum-senyum sendiri saat membaca kontrak gantikan posisi Marc Marquez di Honda. Lantas apa alasan dan penyebab yang mendasarinya?

Simak dan cari tahu jawabannya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (30/11/2023) terkait penyebab Luca Marini senyum-senyum baca kontrak saat gantikan posisi Marc Marquez di Honda.

Meski performa Repsol Honda sedang drop belakangan ini, Luca Marini nyatanya tetap bahagia untuk pindah dari Mooney VR46 Ducati.