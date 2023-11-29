Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Luca Marini yang Langsung Dekati Repsol Honda Usai Tahu Marc Marquez Pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |05:02 WIB
Kisah Luca Marini yang Langsung Dekati Repsol Honda Usai Tahu Marc Marquez Pindah ke Gresini Racing di MotoGP 2024
Pembalap Tim Repsol Honda, Luca Marini. (Foto: Instagram/hrc_motogp)
A
A
A

VALENCIA - Manajer Tim Repsol Honda, Alberto Puig menceritakan awal mula Luca Marini bisa bergabung dengan mereka untuk MotoGP 2024. Puig mengatakan awalnya Marini yang pertama bergerak mendekati Honda ketika tahu bahwa Marquez pergi ke Gresini Racing untuk musim depan.

Ya, ternyata Marini yang pertama kali tertarik bekerja bersama Honda. Padahal saat itu Marini masih berstatus pembalap Mooney VR46 milik Valentino Rossi.

Honda pun menampung permintaan Marini untuk bergabung dengan mereka. Honda menilai merekrut adik tiri Valentino Rossi bakal menjadi sebuah langkah yang amat menarik..

"Dia (Marini) adalah salah satu pembalap pertama yang mendatangi kami setelah kabar soal perginya Marquez keluar," ungkap Puig dilansir dari Crash, Rabu (29/11/2023).

"Kami dihampiri Marini dan berpikir bahwa itu (pindah ke Honda) adalah hal yang menarik," tambahnya.

Luca Marini

Ya, Marini hengkang dari Mooney VR46 dan akan bergabung ke Repsol Honda untuk mengarungi MotoGP hingga dua tahun ke depan. Dia akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marc Marquez yang pindah ke Gresini Ducati.

Halaman:
1 2
