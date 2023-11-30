Paulo Ciabatti Blak-blakan Bilang Kedatangan Marc Marquez Bikin Pusing Ducati

PAULO Ciabatti blak-blakan bilang kedatangan Marc Marquez bikin pusing Ducati. Sang pembalap asal Spanyol akan membela Gresini Ducati pada MotoGP 2024.

Ducati telah mendominasi di MotoGP selama dua musim terakhir. Hal itu dibuktikan lewat keberhasilan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) menjadi juara dunia beruntun pada 2022 dan 2023.

Musim ini juga tiga pembalap Ducati sukses mengakhiri tahun ini dengan menempati tiga posisi teratas. Mereka ialah Bagnaia yang menjadi juara, Jorge Martin (Prima Pramac) di peringkat kedua, dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) di peringkat ketiga.

"Kami harus menunjukkan bahwa kami bisa mengatur dengan baik," ungkap Ciabatti dikutip dari Crash, Kamis (30/11/2023).

BACA JUGA: Francesco Bagnaia Komentari Penampilan Perdana Marc Marquez di Atas Motor Ducati

"Beberapa musim terakhir, kami sudah menunjukkan bagaimana kami bisa mengatur situasi rumit dan juga rivalitas antara tim Ducati Lenovo dan juga Prima Pramac," lanjutnya.