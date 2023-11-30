Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cerita Alex Rins yang Langsung Nyaman dan Nyetel dengan Motor Yamaha di Tes Pasca Musim MotoGP 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |00:05 WIB
Alex Rins kala jajal motor Yamaha di tes pascamusim MotoGP 2023. (Foto: Monster Energy Yamaha)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap anyar Monster Energy Yamaha, Alex Rins, bercerita soal kesannya dengan motor balap barunya. Dia mengaku sudah merasa nyaman dan nyetel dengan motor Yamaha yang akan digunakan mentas di MotoGP 2024.

Rins mendeskripsikan tunggangan barunya itu lebih detail usai tes pasca musim MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada Selasa 28 November 2023. Dia menilai kemudi motornya kali ini lebih nyaman dan lebih halus saat digunakan mengaspal di Sirkuit Ricardo Tormo.

Alex Rins

"Saya merasa jauh lebih nyaman, kemudinya lebih nyaman. Lebih halus, tanahnya lebih stabil, jadi sejujurnya saya bahagia,” ungkap Rins, dipetik dari Motosan, Kamis (30/11/2023).

Selama balapan di tes pascamusim itu, Rins finis di posisi ke-19 tercepat. Dia menorehkan waktu tempuh 1 menit 30,564 detik tepat di belakang pendatang baru, Pedro Acosta (GASGAS Tech3).

Meski belum bisa menjadi yang terdepan, hasil itu cukup baik bagi Rins. Mengingat, dirinya baru kembali membaik setelah menjalani pemulihan akibat cedera.

