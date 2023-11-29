Advertisement
SPORT LAIN

Indonesia International Open 2024: Panggung Spektakuler Turnamen Biliar Kelas Dunia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |13:01 WIB
Indonesia International Open 2024: Panggung Spektakuler Turnamen Biliar Kelas Dunia
International Open 2024 akan digelar di Indonesia (Foto: Istimewa)
INDONESIA bersiap untuk menyajikan panggung megah bagi pecinta biliar di seluruh Dunia. International Open 2024, sebuah turnamen kelas dunia yang dipersembahkan oleh Persatuan Olahraga Biliar Indonesia (POBSI).

Dalam upaya untuk memajukan olahraga biliar di tanah air, POBSI telah berkomitmen untuk menggelar acara yang tidak hanya mempertemukan para pebiliar terbaik dari berbagai negara, tetapi juga memberikan pengalaman terbaik bagi para penggemar biliar di seluruh dunia.

Dengan Indonesia International Open 2024, POBSI mengajak semua pihak untuk menyaksikan dan merasakan kegembiraan olahraga biliar di tanah air. Selain itu turnamen ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan potensinya sebagai tuan rumah turnamen biliar kelas dunia.

(Reinaldy Darius)

