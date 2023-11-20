Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pool Circuit 2023 Masuk Seri Terakhir, Penentuan Pebiliar Terbaik Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:16 WIB
POBSI Pool Circuit 2023 Masuk Seri Terakhir, Penentuan Pebiliar Terbaik Indonesia
POBSI Pool Circuit 2023 Seri VI Makassar. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

TURNAMEN POBSI Pool Circuit 2023 memasuki seri terakhir, dan Kota Makassar akan menjadi tuan rumah untuk penutupan seri keenam yang dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 7 Desember 2023 mendatang. Labewa Cue Sports di Jl. Hertasning, Kassi-kassi, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan menjadi arena penyelenggaraan turnamen biliar tersebut.

Seri keenam di Makassar akan menjadi momen penentuan bagi para pemain biliar Indonesia, di mana mereka akan menampilkan permainan terbaiknya untuk membuktikan siapa yang layak menjadi yang terbaik dalam peringkat nomor satu biliar nasional.

Seperti diketahui saat ini, pemimpin klasemen sementara adalah Andri dari Klub JRX dengan total 1610 poin, hanya terpaut 50 poin dari peringkat kedua yang ditempati oleh Feri Satriyadi dari Klub Mantra dengan 1560 poin.

Posisi ketiga dan keempat diisi oleh Ismail Kadir dan Punguan Sihombing, keduanya berasal dari klub JRX dan Matra. Terlihat persaingan yang ketat antara atlet di posisi empat besar, dengan rivalitas yang juga mencuat antar dua klub biliar Indonesia.

Dengan selisih poin hanya 200 poin antara posisi pertama dan keempat, persaingan akan menjadi semakin ketat, dan siapapun masih memiliki peluang untuk menjadi juara sebagai pemain biliar terbaik nasional.

POBSI Pool Circuit 2023 Seri VI Makassar

Untuk para pecinta biliar yang ingin menyaksikan aksi seru pada seri terakhir POBSI Pool Circuit, dapat menonton secara live streaming melalui Aplikasi RCTI+ dan Vision+. Selain itu, untuk yang ingin menonton tayangan ulang, dapat mengunjungi akun resmi POBSI di YouTube.

(Rivan Nasri Rachman)

