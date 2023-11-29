Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Demi Maksimal di Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung Bakal Mulai Pemanasan di BWF World Tour Finals 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |06:01 WIB
Demi Maksimal di Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung Bakal Mulai Pemanasan di BWF World Tour Finals 2023
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berniat tampil maksimal di ajang Olimpiade Paris 2024. Untuk itu ia pun sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, termasuk mengadakan menganggap BWF World Tour Finals 2023 sebagai ajang pemanasan sebelum Olimpiade.

Seperti yang diketahui, Gregoria berhasil lolos dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan tampil di BWF World Tour Finals 2023. Dia menyegel peringkat ketujuh pada ranking akhir road to BWF World Tour Finals 2023 tersebut.

Sebagaimana diketahui, BWF World Tour Finals 2023 nanti akan menggunakan sistem grup. Menurut Gregoria, itu tidak menjadi masalah baginya terlebih lagi dirinya juga sudah pernah merasakannya pada ajang tahun lalu.

"Tahun lalu kan aku sudah ikut (BWF World Tour Finals) juga kan ya, saat itu segrup sama An Se Young, Chen Yu Fei, dan Akane Yamaguchi. Jadi pastinya kalau buat aku sih itu kita walaupun game pertama menang, harus tetap fokus untuk setelahnya," ujar Gregoria di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Gregoria Mariska Tunjung

"Kita harus tetap fokus untuk pertandingan selanjutnya karena itu menentukan posisi di grup kan. Kalau kalah juga tidak boleh langsung down karena masih akan bermain lagi besoknya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement