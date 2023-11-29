Demi Maksimal di Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung Bakal Mulai Pemanasan di BWF World Tour Finals 2023

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berniat tampil maksimal di ajang Olimpiade Paris 2024. Untuk itu ia pun sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, termasuk mengadakan menganggap BWF World Tour Finals 2023 sebagai ajang pemanasan sebelum Olimpiade.

Seperti yang diketahui, Gregoria berhasil lolos dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang akan tampil di BWF World Tour Finals 2023. Dia menyegel peringkat ketujuh pada ranking akhir road to BWF World Tour Finals 2023 tersebut.

Sebagaimana diketahui, BWF World Tour Finals 2023 nanti akan menggunakan sistem grup. Menurut Gregoria, itu tidak menjadi masalah baginya terlebih lagi dirinya juga sudah pernah merasakannya pada ajang tahun lalu.

"Tahun lalu kan aku sudah ikut (BWF World Tour Finals) juga kan ya, saat itu segrup sama An Se Young, Chen Yu Fei, dan Akane Yamaguchi. Jadi pastinya kalau buat aku sih itu kita walaupun game pertama menang, harus tetap fokus untuk setelahnya," ujar Gregoria di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

"Kita harus tetap fokus untuk pertandingan selanjutnya karena itu menentukan posisi di grup kan. Kalau kalah juga tidak boleh langsung down karena masih akan bermain lagi besoknya," lanjutnya.