HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Anak Didik Valentino Rossi, Perebutan Juara MotoGP 2024 Hanya Libatkan Marc Marquez vs Jorge Martin?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |22:06 WIB
Bukan Anak Didik Valentino Rossi, Perebutan Juara MotoGP 2024 Hanya Libatkan Marc Marquez vs Jorge Martin?
Marc Marquez bersama Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)




BUKAN anak didik Valentino Rossi, perebutan juara MotoGP 2024 hanya melibatkan Marc Marquez vs Jorge Martin? Bagi yang belum tahu, murid The Doctor –julukan Valentino Rossi- di kelas MotoGP hanyalah Francesco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli.

Meski bukan anak didik sang juara dunia MotoGP tujuh kali itu, Marc Marquez dan Jorge Martin diprediksi akan bersaing ketat dalam perebutan gelar juara MotoGP tahun depan. Khusus untuk The Baby Alien –julukan Marc Marquez, dia menjadi pembalap anyar Gresini Ducati di MotoGP 2024.

Francesco Bagnaia dan Valentino Rossi

Marquez berpisah dengan Repsol Honda di akhir MotoGP 2023 setelah sukses menjadi juara dunia MotoGP enam kali bersama pabrikan asal Jepang itu. Namun pada musim 2023, Marquez sering kurang kompetitif karena motornya lambat dan sering terjatuh sehingga gagal bersaing dalam perebutan gelar.

Musim depan, rider asal Spanyol tersebut akan menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 yang terkenal kuat dan cepat bersama sang adik, Alex Marquez, di tim Gresini Ducati. Hal ini yang membuat The Baby Alien diyakini bakal bersaing untuk meraih juara dunia MotoGP ketujuhnya di musim 2024.

Sementara itu, Jorge Martin (Pramac Ducati) juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, sang rider asal Spanyol tersebut tampil garang sepanjang musim ini hingga hampir menyalip Francesco Bagnaia di seri terakhir MotoGP Valencia 2023 jika tak menabrak Marquez.

