Jeblok di MotoGP Valencia 2023, Fabio Quartararo Ternyata Lagi Enggak Enak Badan

CHESTE - Fabio Quartararo menilai kelelahan menjadi faktor mengapa dirinya tampil buruk dalam balapan utama MotoGP Valencia 2023. Pembalap tim Monster Energy Yamaha itu kurang enak badan sehingga jam tidurnya pun terganggu.

El Diablo mengalami kecelakaan dalam sprint race MotoGP Valencia 2023 setelah merangsek naik ke posisi enam meski start dari posisi 15. Dia merasa kecepatannya sangat baik kendati gagal finis sehingga optimis menatap balapan utama.

Akan tetapi, nyatanya Quartararo hanya mampu finis ke-11 dan membawa pulang lima poin. Hasil itu bisa dibilang merupakan sebuah keberuntungan untuknya karena terdapat banyak pembalap di depan mengalami kecelakaan.

Juara dunia MotoGP 2021 itu mengaku dirinya terlihat kelelahan karena dalam keadaan sakit. Selain itu, dia juga kurang tidur dalam dua hari terakhir sehingga tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dalam seri penutup MotoGP 2023.

“Saya merasa sangat tidak enak badan pada hari Sabtu, tapi dengan obat itu berhasil mereda. Tapi saya rasa saya hanya tidur empat jam dalam 48 jam terakhir. Itulah sebabnya saya terlihat sangat lelah,” jelas Quartararo dilansir dari Speedweek, Rabu (29/11/2023).

“Saya merasa sangat sakit pada hari Minggu pagi. Tapi kami ingin mencoba yang terbaik untuk balapan lagi dan itulah yang saya lakukan,” tambah pria asal Prancis itu.