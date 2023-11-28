Indonesia Kirim 5 Wakil ke BWF Syed Modi International 2023, Live di Vision+

JAKARTA – Gelaran BWF World Tour Finals 2023 sudah semakin dekat. Sebelum ajang itu berlangsung, para pebulu tangkis dunia akan berlaga di ajang BWF Syed Modi International 2023 terlebih dahulu. Pertandingan badminton ini dapat Anda saksikan pada live streaming di Vision+.

Bertajuk Syed Modi International 2023, pertandingan ini masuk kategori Super 300 dengan hadiah senilai USD210.000. Ajang ini diadakan di Stadion Indoor Babu Banarasi Das, Lucknow, India, mulai hari ini, Selasa (28/11/2023) hingga Minggu 3 Desember 2023.

Kali ini, Indonesia hanya mengirimkan 5 wakil untuk tiga kategori berbeda di BWF Syed Modi 2023. Kategori tunggal putra, ada Shesar Hiren Rhustavito dan juga Alwi Farhan. Tetapi, perjuangan Alwi harus dimulai sejak babak kualifikasi.

Kemudian, di sektor ganda putra, ada Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah. Dua pasangan ganda campuran, Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Tak hanya Indonesia, negara lain, seperti China dan Korea Selatan, tak banyak mengirim perwakilan. Hal ini guna menjaga kondisi fisik para pemain yang sudah dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2023.

Shesar Hiren Rhustavito jadi harapan di sektor tunggal putra. Dia memang sudah berpengalaman sehingga diharapkan tampil maksimal. Rayhan/Marcus juga akan memulai debutnya sebagai pasangan ganda putra di BWF Syed Modi 2023.

Berikut daftar wakil Indonesia di BWF Syed Modi India International 2023:

Tunggal Putra

1. Shesar Hiren Rhustavito

2. Alwi Farhan (Kualifikasi)

Ganda Putra

1. Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Rayhan Nur Fadillah

Ganda Campuran

1. Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

2. Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti