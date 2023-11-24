Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Sudah Lolos ke BWF World Tour Finals 2023, Nomor 1 Juara Kumamoto Masters 2023

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:34 WIB
5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Sudah Lolos ke BWF World Tour Finals 2023, Nomor 1 Juara Kumamoto Masters 2023
Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
A
A
A

LIMA pebulu tangkis Indonesia yang sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Gelaran World Tour Finals sendiri akan dilangsungkan pada 13-17 Desember 2023.

Sejauh ini ada lima wakil Indonesia yang sudah memastikan diri ke ajang BWF World Tour Finals 2023. Seperti diketahui, hanya pemain di peringkat delapan besar yang berhak ikut ke ajang kali ini Berikut lima pebulu tangkis Indonesia yang sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2023.

5. Jonatan Christie


Pertama ada Jonatan Christie di sektor tunggal putra. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berada di urutan teratas klasemen perolehan poin tahun ini.

Jonatan Christie berada di urutan teratas dengan koleksi 86810 poin. Sepanjang 2023 ini Jonatan berhasil meraih tiga gelar juara yakni Indonesia Masters 2023, Hong Kong Open 2023 dan French Open 2023.

4. Fajar Alfian/Rian Ardianto


Sektor ganda putra ada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. FajRi -sapaan akrab Fajar/Rian- berada di peringkat kedua dengan koleksi 90740 poin.

Tidak bisa dipungkiri, penampilan Fajar/Rian kurang memuaskan sepanjang 2023 ini. Meski demikian, mantan ganda putra peringkat satu dunia itu diharapkan bisa maksimal di ajang BWF World Tour Finals 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement