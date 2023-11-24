5 Pebulu Tangkis Indonesia yang Sudah Lolos ke BWF World Tour Finals 2023, Nomor 1 Juara Kumamoto Masters 2023

LIMA pebulu tangkis Indonesia yang sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Gelaran World Tour Finals sendiri akan dilangsungkan pada 13-17 Desember 2023.

Sejauh ini ada lima wakil Indonesia yang sudah memastikan diri ke ajang BWF World Tour Finals 2023. Seperti diketahui, hanya pemain di peringkat delapan besar yang berhak ikut ke ajang kali ini Berikut lima pebulu tangkis Indonesia yang sudah lolos ke BWF World Tour Finals 2023.

5. Jonatan Christie





Pertama ada Jonatan Christie di sektor tunggal putra. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- berada di urutan teratas klasemen perolehan poin tahun ini.

Jonatan Christie berada di urutan teratas dengan koleksi 86810 poin. Sepanjang 2023 ini Jonatan berhasil meraih tiga gelar juara yakni Indonesia Masters 2023, Hong Kong Open 2023 dan French Open 2023.

4. Fajar Alfian/Rian Ardianto





Sektor ganda putra ada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. FajRi -sapaan akrab Fajar/Rian- berada di peringkat kedua dengan koleksi 90740 poin.

Tidak bisa dipungkiri, penampilan Fajar/Rian kurang memuaskan sepanjang 2023 ini. Meski demikian, mantan ganda putra peringkat satu dunia itu diharapkan bisa maksimal di ajang BWF World Tour Finals 2023.