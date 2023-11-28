Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miris Jorge Martin yang Kena Mental dan Menangis setelah Jatuh di MotoGP Valencia 2023

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:08 WIB
Kisah Miris Jorge Martin yang Kena Mental dan Menangis setelah Jatuh di MotoGP Valencia 2023
CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, berusaha menghibur Jorge Martin yang kena mental dan menangis usai terjatuh di MotoGP Valencia 2023 (Foto: Twitter/@MotoGP)
A
A
A

KISAH miris Jorge Martin yang kena mental dan menangis setelah jatuh di MotoGP Valencia 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, tangisan pembalap Pramac Ducati itu menyentuh hati pencinta balap MotoGP.

Tentu saja kondisi yang dialami Jorge Martin tentu menimbulkan rasa kekecewaan bagi para penggemar beratnya. Sebab, dia gagal menyalip Francesco Bagnaia di papan klasemen untuk menjadi juara dunia MotoGP 2023.

Jorge Martin dan Marc Marquez bersenggolan

Terlihat kesedihan yang tak terbendung dari sang rider asal Spanyol ini karena telah gagal meraih kemenangan pada MotoGP Valencia 2023. Sebab, Martin mengalami kecelakaan tepat di tikungan empat Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Minggu 26 November 2023 malam WIB, tepat pada putaran kelima.

Tak tanggung-tanggung Martinator terlibat tabrakan dengan Marc Marquez. Tentu saja, insiden tersebut sontak ramai dan menjadi pusat perhatian para publik dunia.

Kecelakaan tersebut sontak membuat dirinya mesti merasakan dua kerugian sekaligus. Selain mengakhiri balapan lebih cepat, Martin dipastikan gagal menjadi juara dunia MotoGP 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement