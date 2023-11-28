Kisah Miris Jorge Martin yang Kena Mental dan Menangis setelah Jatuh di MotoGP Valencia 2023

CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, berusaha menghibur Jorge Martin yang kena mental dan menangis usai terjatuh di MotoGP Valencia 2023 (Foto: Twitter/@MotoGP)

KISAH miris Jorge Martin yang kena mental dan menangis setelah jatuh di MotoGP Valencia 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya, tangisan pembalap Pramac Ducati itu menyentuh hati pencinta balap MotoGP.

Tentu saja kondisi yang dialami Jorge Martin tentu menimbulkan rasa kekecewaan bagi para penggemar beratnya. Sebab, dia gagal menyalip Francesco Bagnaia di papan klasemen untuk menjadi juara dunia MotoGP 2023.

Terlihat kesedihan yang tak terbendung dari sang rider asal Spanyol ini karena telah gagal meraih kemenangan pada MotoGP Valencia 2023. Sebab, Martin mengalami kecelakaan tepat di tikungan empat Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Minggu 26 November 2023 malam WIB, tepat pada putaran kelima.

Tak tanggung-tanggung Martinator terlibat tabrakan dengan Marc Marquez. Tentu saja, insiden tersebut sontak ramai dan menjadi pusat perhatian para publik dunia.

Kecelakaan tersebut sontak membuat dirinya mesti merasakan dua kerugian sekaligus. Selain mengakhiri balapan lebih cepat, Martin dipastikan gagal menjadi juara dunia MotoGP 2023.