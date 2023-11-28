Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez dan Jorge Martin Bikin Team Order demi Jegal Anak Didik Valentino Rossi Juara MotoGP 2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:38 WIB
Marc Marquez dan Jorge Martin Bikin Team Order demi Jegal Anak Didik Valentino Rossi Juara MotoGP 2024?
Marc Marquez dan Jorge Martin berpotensi kerja sama lagi untuk jegal Francesco Bagnaia di MotoGP 2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MARC Marquez dan Jorge Martin bikin Team Order demi jegal anak didik Valentino Rossi juara MotoGP 2024? Anak didik The Doctor -julukan Valentino Rossi- yang dimaksud adalah Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini dan Franco Morbidelli.

Salah satu murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, baru saja menjadi juara dunia MotoGP 2023. Kepastian itu didapat sang rider asal Italia usai memenangkan MotoGP Valencia 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, pada Minggu (26/11/2023) malam WIB.

Francesco Bagnaia

Berkat kemenangan tersebut, Pecco Bagnaia berhasil mempertahankan gelarnya secara back to back. Juara dunia MotoGP 2022 itu finis di urutan pertama dengan koleksi 467 poin, di atas Jorge Martin (Pramac Ducati) yang finis di posisi kedua dengan 428 poin.

Sementara murid Valentino Rossi lainnya, Marco Bezzecchi finis di urutan ketiga pada klasemen akhir MotoGP 2023. Namun, para anak didik The Doctor itu tak bisa bersantai pada MotoGP 2024 karena Marc Marquez akan menunggangi motor Ducati bersama Gresini Ducati di MotoGP tahun depan.

The Baby Alien itu berpisah dengan Repsol Honda di akhir MotoGP 2023 setelah menjadi juara dunia MotoGP enam kali. Pada musim 2023, Marquez sering mengeluh karena motor RC213V-nya tidak sesuai harapan dan lambat sehingga kerap mengalami kesulitan bersaing.

Namun musim depan, rider asal Spanyol ini akan menunggangi motor Ducati yang terkenal kuat dan cepat bersama sang adiknya, Alex Marquez, di tim Gresini Ducati. Menariknya, Marc Marquez memiliki kecenderungan membela Jorge Martin (Pramac Ducati) ketimbang para murid Valentino Rossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement