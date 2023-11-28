Marc Marquez dan Jorge Martin Bikin Team Order demi Jegal Anak Didik Valentino Rossi Juara MotoGP 2024?

Marc Marquez dan Jorge Martin berpotensi kerja sama lagi untuk jegal Francesco Bagnaia di MotoGP 2024 (Foto: REUTERS)

MARC Marquez dan Jorge Martin bikin Team Order demi jegal anak didik Valentino Rossi juara MotoGP 2024? Anak didik The Doctor -julukan Valentino Rossi- yang dimaksud adalah Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini dan Franco Morbidelli.

Salah satu murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, baru saja menjadi juara dunia MotoGP 2023. Kepastian itu didapat sang rider asal Italia usai memenangkan MotoGP Valencia 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, pada Minggu (26/11/2023) malam WIB.

Berkat kemenangan tersebut, Pecco Bagnaia berhasil mempertahankan gelarnya secara back to back. Juara dunia MotoGP 2022 itu finis di urutan pertama dengan koleksi 467 poin, di atas Jorge Martin (Pramac Ducati) yang finis di posisi kedua dengan 428 poin.

Sementara murid Valentino Rossi lainnya, Marco Bezzecchi finis di urutan ketiga pada klasemen akhir MotoGP 2023. Namun, para anak didik The Doctor itu tak bisa bersantai pada MotoGP 2024 karena Marc Marquez akan menunggangi motor Ducati bersama Gresini Ducati di MotoGP tahun depan.

The Baby Alien itu berpisah dengan Repsol Honda di akhir MotoGP 2023 setelah menjadi juara dunia MotoGP enam kali. Pada musim 2023, Marquez sering mengeluh karena motor RC213V-nya tidak sesuai harapan dan lambat sehingga kerap mengalami kesulitan bersaing.

Namun musim depan, rider asal Spanyol ini akan menunggangi motor Ducati yang terkenal kuat dan cepat bersama sang adiknya, Alex Marquez, di tim Gresini Ducati. Menariknya, Marc Marquez memiliki kecenderungan membela Jorge Martin (Pramac Ducati) ketimbang para murid Valentino Rossi.