HOME SPORTS MOTOGP

Langgar Perjanjian, Tim CryptoDATA RNF Resmi Dicoret dari MotoGP 2024!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:21 WIB
Langgar Perjanjian, Tim CryptoDATA RNF Resmi Dicoret dari MotoGP 2024!
Tim CryptoDATA RNF Aprilia didepak dari MotoGP 2024. (Foto: Instagram/@rnfracingofficial)
TIM CryptoDATA RNF resmi dicoret dari MotoGP 2024. Penyebabnya, tim CryptoDATA RNF yang menjadi tim satelit Aprilia itu dituding melanggar perjanjian.

Ya, kabar mengejutkan disampaikan MotoGP pada Senin 27 November 2023. Dalam pernyataan resmi di laman resmi MotoGP, pencoretan itu terjadi karena CryptoDATA RNF Aprilia melakukan pelanggaran berulang dan pelanggaran perjanjian partisipasi.

Tim CryptoDATA RNF Aprilia

Alhasil, Komite Seleksi yang terdiri dari anggota FIM, IRTA, dan Dorna Sports memutuskan untuk tidak memberikan lisensi kepada CryptoDATA RNF untuk musim MotoGP 2024.

“Komite Seleksi MotoGP, yang terdiri dari anggota FIM, IRTA, dan Dorna Sports, telah memutuskan tidak memilih CryptoDATA MotoGP Team untuk musim 2024,” bunyi pernyataan di laman resmi MotoGP.

“Pelanggaran berulang dan pelanggaran terhadap Perjanjian Partisipasi (Participation Agreement) yang mempengaruhi citra publik MotoGP mengharuskan keputusan ini,” lanjutnya.

Dengan begitu, tim satelit Aprilia bakal disokong oleh tim baru, yang menggunakan motor RS-GP mereka pada MotoGP 2024. Komite Seleksi akan meninjau permohonan dari tim-tim yang tertarik untuk bergabung ke balapan kuda besi paling bergengsi di dunia itu.

Menurut laporan Speedweek, pada Selasa (28/11/2023), didepaknya tim CryptoDATA RNF, terjadi karena adanya keretakan antara CEO CryptoDATA, Ovidiu Toma, Kepala Tim RNF, Razlan Razali, dan pihak Dorna Sports. Kabar ini mulai terendus pada MotoGP Qatar 2023.

Puncak perselisihan itu ada pada seri terakhir MotoGP 2023 yang digelar di Valencia, Spanyol, pada akhir pekan lalu. Manajer dan Konsultan Sponsor Dorna, Jeremy Appleton, pun terang-terangan telah membawa sekelompok investor dari Amerika Serikat ke paddock MotoGP pada GP Austria 2023 untuk mengambil alih tim MotoGP.

