Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2024 di Valencia Hari Ini: Marc Marquez hingga Alex Rins Jajal Motor Baru!

Tes pramusim MotoGP 2024 akan diselenggarakan di Valencia pada hari ini (Foto: REUTERS)

JADWAL tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia hari ini, Selasa 28 November 2023 akan diulas Okezone. Sejumlah pembalap bakal mengaspal di tes resmi pertama MotoGP 2024 tersebut yang dilangsungkan sekitar pukul 16.00-23.00 WIB.

Dua hari sebelumnya, Marc Marquez dan kolega telah melakoni seri penutup MotoGP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (26/11/2023). Kini, para rider akan kembali memacu kuda besinya di lintasan yang sama untuk tes pramusim MotoGP 2024.

Headline utama pada tes pramusim MotoGP 2024 adalah kepindahan Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati. Juara dunia MotoGP enam kali itu akan berlomba dengan adiknya, Alex Marquez, di tim satelit Ducati tersebut.

Aksi Marc Marquez tentu bakal menjadi sorotan saat memacu motor baru Ducati. Lantas, apakah pembalap bernomor 93 itu akan lebih cepat? Apakah ia akan menunjukkan jati dirinya? Atau menyimpan rapat kekuatannya di tes pramusim MotoGP 2024 ini?

Satu hal yang pasti, selain Marc Marquez, pembalap lain yang akan menjajal motor baru yakni ada Franco Morbidelli yang pindah dari Monster Energy Yamaha ke Pramac Ducati. Sebaliknya, Alex Rins pindah dari LCR Honda ke Monster Energy Yamaha.

Sementara itu, juara Moto2, Pedro Acosta akan naik kelas dan bergabung ke tim Gasgas. Kemudian Johann Zarco pindah dari Pramac Ducati ke LCR Honda. Di sisi lain, Luca Marini yang merupakan adik Valentino Rossi ini akan mulai membalap di tim Repsol Honda.