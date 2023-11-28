Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2024 di Valencia Hari Ini: Marc Marquez hingga Alex Rins Jajal Motor Baru!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |09:06 WIB
Jadwal Tes Pramusim MotoGP 2024 di Valencia Hari Ini: Marc Marquez hingga Alex Rins Jajal Motor Baru!
Tes pramusim MotoGP 2024 akan diselenggarakan di Valencia pada hari ini (Foto: REUTERS)
A
A
A

JADWAL tes pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia hari ini, Selasa 28 November 2023 akan diulas Okezone. Sejumlah pembalap bakal mengaspal di tes resmi pertama MotoGP 2024 tersebut yang dilangsungkan sekitar pukul 16.00-23.00 WIB.

Dua hari sebelumnya, Marc Marquez dan kolega telah melakoni seri penutup MotoGP 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Minggu (26/11/2023). Kini, para rider akan kembali memacu kuda besinya di lintasan yang sama untuk tes pramusim MotoGP 2024.

MotoGP

Headline utama pada tes pramusim MotoGP 2024 adalah kepindahan Marc Marquez dari Repsol Honda ke Gresini Ducati. Juara dunia MotoGP enam kali itu akan berlomba dengan adiknya, Alex Marquez, di tim satelit Ducati tersebut.

Aksi Marc Marquez tentu bakal menjadi sorotan saat memacu motor baru Ducati. Lantas, apakah pembalap bernomor 93 itu akan lebih cepat? Apakah ia akan menunjukkan jati dirinya? Atau menyimpan rapat kekuatannya di tes pramusim MotoGP 2024 ini?

Satu hal yang pasti, selain Marc Marquez, pembalap lain yang akan menjajal motor baru yakni ada Franco Morbidelli yang pindah dari Monster Energy Yamaha ke Pramac Ducati. Sebaliknya, Alex Rins pindah dari LCR Honda ke Monster Energy Yamaha.

Sementara itu, juara Moto2, Pedro Acosta akan naik kelas dan bergabung ke tim Gasgas. Kemudian Johann Zarco pindah dari Pramac Ducati ke LCR Honda. Di sisi lain, Luca Marini yang merupakan adik Valentino Rossi ini akan mulai membalap di tim Repsol Honda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement