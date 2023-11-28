Pol Espargaro Digusur Pedro Acosta, Aleix Espargaro Penasaran Kiprah Juara Dunia Moto2 2023

CHESTE - Aleix Espargaro sungguh penasaran dengan kiprah Pedro Acosta yang berhasil menggusur adiknya Pol Espargaro dari tim GASGAS Factory Racing Tech3 pada MotoGP 2024. Apalagi, calon rookie itu berstatus juara dunia Moto2 2023.

Sebagaimana diketahui, Acosta telah menjadi perbincangan hangat berkat aksinya di Moto2. Rider berusia 19 tahun itu mampu menarik perhatian dengan catatannya di ajang tersebut.

Acosta juga sukses memecahkan rekor sebagai juara Moto2 termuda pada umur 19 tahun dan 171 hari. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Marc Marquez yang menjadi juara Moto2 pada 19 tahun dan 254 hari pada 2012.

Pembalap asal Spanyol itu kemudian dipromosikan oleh KTM ke tim GASGAS Racing Factory Tech3 untuk mendampingi Augusto Fernandez. Itu artinya, Polyccio terdepak dari tim satelit milik pabrikan asal Austria tersebut, tetapi ditawari peran sebagai test rider.

Kabar tersebut sejatinya membuat Aleix sedikit terpukul. Namun, dia tetap mengambil sisi positifnya menjadikan kesempatan itu bisa dipakai untuk memaksimalkan pemulihan Pol yang sempat cedera parah pada MotoGP 2023.

Aleix juga sadar kemampuan Acosta di Moto2 cukup impresif. Namun, dia meyakini semua akan berubah ketika terjun di MotoGP dan itu membuat penasaran.