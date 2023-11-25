Kisah Tontowi Ahmad, Alumni Santri yang Sukses Raih Emas Olimpiade 2016

KISAH Tontowi Ahmad, alumni santri yang sukses raih emas Olimpiade 2016 menarik untuk diulas kembali. Owi -sapaan akrab Tontowi Ahmad- merupakan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia di sektor ganda campuran jebolan klub PB Djarum.

Tontowi Ahmad bergabung dengan klub bulu tangkis di Kudus, Jawa Tengah itu pada 2005. Owi menjadi terkenal di dunia bulu tangkis pada 2010 ketika ia berpasangan dengan bintang ganda campuran Indonesia yang sudah mapan, Liliyana Natsir.

Bersama Butet -sapaan akrab Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad berhasil menyabet medali emas Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2013 hingga 2017. Selain itu, mereka juga meraih medali emas Olimpiade 2016.

Owi/Butet menjadi juara Olimpiade 2016 usai mengalahkan wakil Malaysia, Chan Peng Soon/Goh Liu Ying, dengan skor 21-14 dan 21-12. Saat itu, mereka mendapat banyak dukungan dari para santri yang disebar melalui pesan siaran di media sosial.