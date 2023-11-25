Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tontowi Ahmad, Alumni Santri yang Sukses Raih Emas Olimpiade 2016

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |06:01 WIB
Kisah Tontowi Ahmad, Alumni Santri yang Sukses Raih Emas Olimpiade 2016
Tontowi Ahma kala meraih medali emas Olimpiade. (Foto: Olympic.com)
A
A
A

KISAH Tontowi Ahmad, alumni santri yang sukses raih emas Olimpiade 2016 menarik untuk diulas kembali. Owi -sapaan akrab Tontowi Ahmad- merupakan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia di sektor ganda campuran jebolan klub PB Djarum.

Tontowi Ahmad bergabung dengan klub bulu tangkis di Kudus, Jawa Tengah itu pada 2005. Owi menjadi terkenal di dunia bulu tangkis pada 2010 ketika ia berpasangan dengan bintang ganda campuran Indonesia yang sudah mapan, Liliyana Natsir.

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

Bersama Butet -sapaan akrab Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad berhasil menyabet medali emas Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2013 hingga 2017. Selain itu, mereka juga meraih medali emas Olimpiade 2016.

Owi/Butet menjadi juara Olimpiade 2016 usai mengalahkan wakil Malaysia, Chan Peng Soon/Goh Liu Ying, dengan skor 21-14 dan 21-12. Saat itu, mereka mendapat banyak dukungan dari para santri yang disebar melalui pesan siaran di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/40/3188393/rinov_rivaldy_dan_vania_arianti_sukoco-HN8c_large.jpg
Selamat! Rinov Rivaldy Resmi Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Vania Arianti Sukoco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188004/chen_qing_chen_bersama_jia_yi_fan-G7pe_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, Peraih Medali Emas Olimpiade yang Namanya Hilang dari Daftar Ranking BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3188080/huang_yaqiong-OFSX_large.jpg
Kisah Ratu Ganda Campuran asal China Huang Yaqiong, Ternyata Suka Ganti Baju di Pinggir Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/40/3187975/ruselli_hartawan-fxCq_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Ruselli Hartawan, Satu-satunya Tunggal Putri Indonesia yang Pernah Kalahkan An Se Young
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187754/daren_liew-YLnv_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Daren Liew, Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan Usai Dikalahkan Jonatan Christie di Badminton Asia Championship
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187877/jonatan_christie-Qjic_large.jpg
Jonatan Christie Ungkap Alasan Terima Sponsor Baru: Ikuti Jejak Ahsan/Hendra dan Sabar/Reza
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement