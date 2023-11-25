Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2023: Jorge Martin Menang, Peluang Juara Dunia Masih Hidup!

CHESTE - Hasil sprint race MotoGP Valencia 2023 sudah diketahui pada Sabtu (25/11/2023) malam WIB. Jorge Martin keluar sebagai pemenang di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol. Dia diikuti oleh Brad Binder dan Marc Marquez.

Kemenangan itu sekaligus menghidupkan peluangnya untuk tetap menjadi juara dunia MotoGP 2023. Sebab, Francesco Bagnaia hanya finis di posisi lima sehingga kini selisihnya menjadi 14.

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus. Namun, Martin langsung menyerang Bagnaia yang start dari posisi dua. Perebutan di posisi depan semakin seru lantaran Vinales dan Marquez ikut-ikutan.

Memasuki putaran kelima dari 13, Fabio Quartararo terjatuh saat hendak menyalip Bagnaia di tikungan enam. Balapan berjalan seru sejak titik itu.

Sebab, Martin mulai melancarkan aksi-aksi agresif untuk setidaknya menghidupkan peluang menjadi juara dunia. Pembalap asal Spanyol itu melakukan manuver brilian untuk menyalip Binder dan merebut pimpinan balapan di putaran kedelapan.