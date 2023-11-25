Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2023: Jorge Martin Menang, Peluang Juara Dunia Masih Hidup!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |21:23 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2023: Jorge Martin Menang, Peluang Juara Dunia Masih Hidup!
Jorge Martin menangi Sprint Race MotoGP Valencia 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)
A
A
A

CHESTE - Hasil sprint race MotoGP Valencia 2023 sudah diketahui pada Sabtu (25/11/2023) malam WIB. Jorge Martin keluar sebagai pemenang di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol. Dia diikuti oleh Brad Binder dan Marc Marquez.

Kemenangan itu sekaligus menghidupkan peluangnya untuk tetap menjadi juara dunia MotoGP 2023. Sebab, Francesco Bagnaia hanya finis di posisi lima sehingga kini selisihnya menjadi 14.

Francesco Bagnaia (1) melaju bersama Luca Marini (10) pada balapan MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus. Namun, Martin langsung menyerang Bagnaia yang start dari posisi dua. Perebutan di posisi depan semakin seru lantaran Vinales dan Marquez ikut-ikutan.

Memasuki putaran kelima dari 13, Fabio Quartararo terjatuh saat hendak menyalip Bagnaia di tikungan enam. Balapan berjalan seru sejak titik itu.

Sebab, Martin mulai melancarkan aksi-aksi agresif untuk setidaknya menghidupkan peluang menjadi juara dunia. Pembalap asal Spanyol itu melakukan manuver brilian untuk menyalip Binder dan merebut pimpinan balapan di putaran kedelapan.

Halaman:
1 2
