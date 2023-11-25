Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Valencia 2023, Klik di Sini!

Link live streaming MotoGP Valencia 2023 bisa ditemukan di artikel ini (Foto: Twitter/@ducaticorse)

LINK live streaming sprint race MotoGP Valencia 2023 dapat Anda klik di sini. Balapan penentuan juara dunia MotoGP 2023 itu bakal digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Sabtu (25/11/2023) pukul 21.00 WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+!

MotoGP Valencia 2023 menjadi seri terakhir MotoGP 2023 yang tengah berlangsung sejak Jumat hingga Minggu, 24-26 November 2023. Ini menjadi ajang pertarungan antara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin dalam perebutan juara dunia MotoGP 2023.

Bagnaia saat ini masih memuncaki klasemen sementara MotoGP 2023 dengan raihan 437 poin. Pembalap Ducati Lenovo itu unggul 21 poin atas Jorge Martin yang jadi pesaing utamanya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP tahun ini.

Bagnaia dibayang-bayangi The Martinator yang berada di urutan kedua dengan mengoleksi total 416 poin. Sebelum sesi sprint race, kedua rider tersebut lebih dulu mengaspal di latihan/practice MotoGP Valencia 2023, Jumat (24/11/2023) malam WIB.

Hasilnya, pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, jadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 29,142 detik. Sementara itu, Jorge Martin mencatatkan waktu tercepat kedua dengan 0,147 detik di belakang Vinales. Sedangkan Bagnaia tercecer di urutan ke-15.

Dengan hasil latihan tersebut, Jorge Martin langsung lolos ke sesi kualifikasi 2 (Q2) MotoGP Valencia 2023. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus rela memulai kualifikasi dari sesi kualifikasi 1 (Q1).

Bagi Martin, wajib memenangkan sprint race jika mau menjaga asa merebut juara dunia 2023. Selisih 21 poin memang cukup besar, namun peluang rider asal Spanyol itu untuk menjadi juara tahun ini masih terbuka.