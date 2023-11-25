Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Joan Mir Dipastikan Mundur dari MotoGP Valencia 2023 Akibat Cedera Leher

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |18:19 WIB
Joan Mir Dipastikan Mundur dari MotoGP Valencia 2023 Akibat Cedera Leher
Joan Mir dipastikan mundur dari gelaran MotoGP Valencia 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

CHESTE - Joan Mir dipastikan mundur dari sisa pekan balapan MotoGP Valencia 2023. Pembalap tim Repsol Honda itu mengalami cedera leher.

Hal itu dipastikan lewat keterangan resmi di Instagram MotoGP, @motogp, pada Sabtu (25/11/2023). Mir kini akan fokus memulihkan cedera tersebut dalam waktu singkat.

Joan Mir (Repsol Honda) melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

"Mir dipastikan tidak akan mengikuti sisa seri terakhir MotoGP Valencia 2023. Dia dinyatakan tidak fit karena menderita sakit pada lehernya," tulis keterangan MotoGP.

Pembalap asal Spanyol itu menderita cedera leher setelah mengalami kecelakaan pada sesi Latihan Bebas 1 (FP1), Jumat 24 November 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste. Mir terjatuh ketika menikung di Tikungan 8.

Juara MotoGP 2020 itu pun sudah absen dalam Sesi Latihan Bebas 2 (FP2) dan sesi kualifikasi hari ini. Kini, dia dipastikan juga tak akan mentas di sprint terakhir tahun ini pada pukul 21.00 WIB nanti serta balapan utama esok hari pada jam yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement