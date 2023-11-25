Joan Mir Dipastikan Mundur dari MotoGP Valencia 2023 Akibat Cedera Leher

CHESTE - Joan Mir dipastikan mundur dari sisa pekan balapan MotoGP Valencia 2023. Pembalap tim Repsol Honda itu mengalami cedera leher.

Hal itu dipastikan lewat keterangan resmi di Instagram MotoGP, @motogp, pada Sabtu (25/11/2023). Mir kini akan fokus memulihkan cedera tersebut dalam waktu singkat.

"Mir dipastikan tidak akan mengikuti sisa seri terakhir MotoGP Valencia 2023. Dia dinyatakan tidak fit karena menderita sakit pada lehernya," tulis keterangan MotoGP.

Pembalap asal Spanyol itu menderita cedera leher setelah mengalami kecelakaan pada sesi Latihan Bebas 1 (FP1), Jumat 24 November 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste. Mir terjatuh ketika menikung di Tikungan 8.

Juara MotoGP 2020 itu pun sudah absen dalam Sesi Latihan Bebas 2 (FP2) dan sesi kualifikasi hari ini. Kini, dia dipastikan juga tak akan mentas di sprint terakhir tahun ini pada pukul 21.00 WIB nanti serta balapan utama esok hari pada jam yang sama.