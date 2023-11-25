Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Valencia 2023: Marco Bezzecchi Tercepat, Francesco Bagnaia Ditempel Marc Marquez

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |17:00 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Valencia 2023: Marco Bezzecchi Tercepat, Francesco Bagnaia Ditempel Marc Marquez
Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada latihan bebas dua MotoGP Valencia 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawongmetha)
A
A
A

CHESTE - Hasil latihan bebas dua MotoGP Valencia 2023 sudah diketahui pada Sabtu (25/11/2023) sore WIB. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat, disusul oleh Alex Marquez dan Francesco Bagnaia.

Kejutan terjadi di posisi empat di mana Marc Marquez melaju kencang. Fabio Quartararo lalu melengkapi posisi lima besar.

Joan Mir (Repsol Honda) melaju di depan Marc Marquez pada MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Jalannya Latihan

Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, langsung tancap gas di menit-menit awal sesi dan menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 30, 275 detik. Dia unggul setengah detik atas Alex Marquez.

Namun tak lama berselang, Maverick Vinales mendekatinya di posisi kedua. Lalu Johann Zarco membuntuti di tempat ketiga.

Sepuluh menit sesi berjalan, posisi tiga teratas belum berubah. Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, merangsek ke posisi keempat dengan selisih 0,4 detik dari Martin.

Setelah itu perubahan posisi teratas sempat terjadi, antara Marc Marquez dan juga Bagnaia saat waktu tersisa 15 menit. Alhasil, Martin merosot ke urutan ketiga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement