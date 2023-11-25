Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Valencia 2023: Marco Bezzecchi Tercepat, Francesco Bagnaia Ditempel Marc Marquez

Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada latihan bebas dua MotoGP Valencia 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawongmetha)

CHESTE - Hasil latihan bebas dua MotoGP Valencia 2023 sudah diketahui pada Sabtu (25/11/2023) sore WIB. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat, disusul oleh Alex Marquez dan Francesco Bagnaia.

Kejutan terjadi di posisi empat di mana Marc Marquez melaju kencang. Fabio Quartararo lalu melengkapi posisi lima besar.

Jalannya Latihan

Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, langsung tancap gas di menit-menit awal sesi dan menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 30, 275 detik. Dia unggul setengah detik atas Alex Marquez.

Namun tak lama berselang, Maverick Vinales mendekatinya di posisi kedua. Lalu Johann Zarco membuntuti di tempat ketiga.

Sepuluh menit sesi berjalan, posisi tiga teratas belum berubah. Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, merangsek ke posisi keempat dengan selisih 0,4 detik dari Martin.

Setelah itu perubahan posisi teratas sempat terjadi, antara Marc Marquez dan juga Bagnaia saat waktu tersisa 15 menit. Alhasil, Martin merosot ke urutan ketiga.