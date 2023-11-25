Adu Mulut Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Kelar Latihan MotoGP Valencia 2023, Lanjut Senggolan di Lintasan?

TERJADI adu mulut Francesco Bagnaia dan Jorge Martin kelar latihan atau practice MotoGP Valencia 2023. Lantas, akankah situasi panas kedua calon juara MotoGP 2023 tersebut berlanjut senggolan di lintasan?

Sesi latihan/practice MotoGP Valencia 2023 telah berakhir di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Jumat (24/11/2023) malam WIB. Hasilnya, pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, jadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 29,142 detik.

Sementara itu, Jorge Martin (Prima Pramac) mencatatkan waktu tercepat kedua dengan 0,147 detik di belakang Vinales. Sedangkan rival Martin dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023 yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) tercecer di urutan ke-15.

Dengan hasil latihan tersebut, Jorge Martin langsung lolos ke sesi kualifikasi 2 (Q2) MotoGP Valencia 2023. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus rela memulai kualifikasi dari sesi kualifikasi 1 (Q1).

Menanggapi hasil itu, Francesco Bagnaia mengaku dirinya mengalami masalah dengan setelan motor yang kurang kompetitif. Sehingga, juara dunia MotoGP 2022 itu kesulitan saat beradu cepat di sesi latihan tersebut.

“Saya kesulitan dan biasanya kami menyelesaikan pekerjaan di bagian akhir sesi. Namun hari ini kami berjuang lebih keras," kata Francesco Bagnaia, mengutip dari Crash.

Lebih lanjut, Pecco Bagnaia mengatakan selain bermasalah dengan setelan motornya, ia merasa diganggu oleh Jorge Martin. Martin terus dianggap membuntuti Bagnaia, mulai dari keluar pitlane hingga masuk garasi saat lap-lap terakhirnya.