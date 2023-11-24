Rencana Francesco Bagnaia untuk Segel Gelar Juara MotoGP 2023 Secepatnya: Tampil Jorjoran di Sprint Race!

VALENCIA – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sudah mempersiapkan rencana khusus untuk melakoni balapan di MotoGP Valencia 2023. Bertekad menyegel gelar juara secepatnya, Bagnaia pun berencana tampil jorjoran sejak sesi sprint race MotoGP Valencia 2023.

Diketahui, Bagnaia kini unggul 21 poin dari Jorge Martin (Pramac Ducati) di klasemen sementara MotoGP 2023. Bagnaia bisa dibilang tinggal selangkah lagi menjadi juara musim ini.

Jika mampu menciptakan perbedaan jarak yang lebih jauh pada sprint race, Bagnaia bisa saja langsung dinobatkan sebagai juara musim ini. Sesi sprint race sendiri akan digelar pada Sabtu 25 November 2023.

"Saya akan menghadapi akhir pekan ini dengan tenang dan tampil sangat cepat besok. Kompetitif pada Sabtu besok akan menjadi kunci keberhasilan menentukan gelar juara pada sprint race," kata Bagnaia, dilansir dari Motosan, Jumat (24/11/2023).

"Banyak yang bilang tidak baik untuk menentukan juara pada sprint race? Saya tidak peduli. Akan sangat menyenangkan bisa menikmati hari Minggu nanti," lanjutnya.