HOME SPORTS MOTOGP

Kirim Kode Keras, Fabio Di Giannantonio Selangkah Lagi Resmi Gabung Tim Valentino Rossi untuk MotoGP 2024!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |03:33 WIB
Kirim Kode Keras, Fabio Di Giannantonio Selangkah Lagi Resmi Gabung Tim Valentino Rossi untuk MotoGP 2024!
Fabio Di Ginnantonio kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
VALENCIA – Pembalap Ducati Gresini, Fabio Di Giannantonio, kirim kode keras soal masa depannya di MotoGP untuk musim 2024. Dia kirim kode keras hanya tinggal selangkah lagi resmi bergabung dengan tim milik Valentino Rossi, yakni Mooney VR46 Ducati.

Giannantonio pun telah bersiap untuk melakukan tes pasca musim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, pada pekan depan. Tes pasca musim itu akan digelar usai seri terakhir musim ini, yakni MotoGP Valencia 2023, bergulir pada akhir pekan ini.

Fabio Di Giannantonio

Jelang akhir musim MotoGP 2023, Diggia -julukan Di Giannantonio- sendiri berhasil memetik kemenangan perdananya di MotoGP. Raihan manis itu didapat dalam balapan utama MotoGP Qatar 2023 pada akhir pekan lalu.

Hasil tersebut seakan menjadi pembuktian Giannantonio bahwa dirinya masih layak untuk membalap di kelas utama musim depan. Pasalnya, Giannantonio belum menemukan tim baru, usai posisinya di Ducati Gresini digantikan oleh Marc Marquez untuk MotoGP 2024.

Direktur Olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, pun telah menyatakan bahwa sangat menyayangkan jika Diggia tak mendapat kursi di MotoGP 2024. Bahkan, dia rela memberi Giannantonio jatah wildcard musim depan jika benar-benar tak ada tim yang meminangnya.

Namun, Giannantonio tampaknya kini bisa tersenyum lebar. Sebab, menjelang MotoGP Valencia 2023 akhir pekan ini, Luca Marini telah memastikan akan bergabung dengan Repsol Honda pada tahun depan, meski belum diumumkan secara resmi.

Itu artinya, satu-satunya kursi yang tersedia untuk Giannantonio adalah di Mooney VR46. Agen Giannantonio, Diego Tavano, pun sebelumnya telah mengatakan sedang bernegosiasi dengan tim milik Valentino Rossi sehingga sekarang kedua belah pihak telah mencapai akta kesepakatan.

“Sepertinya ini satu-satunya motor yang tersedia segera setelah Luca akhirnya memutuskan untuk mengumumkannya,” ujar Di Giannantonio, dilansir dari Speedweek, Sabtu (25/11/2023)

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
