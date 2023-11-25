Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Mercedes Deklarasikan Perang dengan Scuderia Ferrari demi Runner-up Konstruktor F1 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |15:25 WIB
Mercedes Deklarasikan Perang dengan Scuderia Ferrari demi Runner-up Konstruktor F1 2023
George Russell (Mercedes AMG Petronas) ingin mengalahkan Scuderia Ferrari di F1 2023 (Foto: Reuters/Rula Rouhana)
ABU DHABI - Prinsipal tim Mercedes AMG Petronas, Toto Wolff, mendeklarasikan perang melawan Scuderia Ferrari pada F1 GP Abu Dhabi 2023. Sebab, The Silver Arrow menargetkan finis sebagai runner-up konstruktor di F1 2023.

Mercedes saat ini duduk di posisi kedua klasemen konstruktor F1 2023 dengan torehan 392 poin. Mereka ditempel ketat oleh Ferrari yang membuntuti di peringkat ketiga dengan selisih empat poin saja.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) bersiap mengikuti F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

The Prancing Horse sukses memangkas ketertinggalan setelah Charles Leclerc dan Carlos Sainz Jr masing-masing finis di posisi dua dan enam dalam balapan F1 GP Las Vegas 2023. Duo Mercedes, Lewis Hamiton dan George Russel, berada persis di belakang pembalap asal Spanyol itu.

Dengan kondisi itu, F1 GP Abu Dhabi 2023 bakal menjadi penentu siapakah yang akan finis di posisi kedua klasemen konstruktor musim ini. Gengsi antara dua tim pabrikan ternama itu jelas dipertaruhkan dalam balapan di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi.

Oleh karena itu, Wolff mendeklarasikan perang terhadap tim legendaris di F1 tersebut. Dia ingin anak buahnya tampil maksimal agar bisa membokongi Ferrari di klasemen akhir konstruktor musim ini.

"Ferrari telah mengurangi kesenjangan dalam kejuaraan konstruktor menjadi empat poin dan kami siap memberikan segalanya di Abu Dhabi untuk menang melawan mereka,” kata Wolff dilansir dari Speedweek, Sabtu (25/11/2023).

Halaman:
1 2
