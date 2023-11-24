Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal China Masters 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Kalah dari Ganda Tuan Rumah, Wakil Indonesia Habis!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |21:54 WIB
Hasil Perempatfinal China Masters 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Kalah dari Ganda Tuan Rumah, Wakil Indonesia Habis!
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL perempatfinal China Masters 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, harus terhenti di babak perempatfinal karena kalah dari wakil tuan rumah, Chen Bo Yang/Liu Yi.

Bertarung di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, pada Jumat (24/11/2023) malam WIB, Pramudya/Yeremia kalah dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 19-21 dalam waktu 52 menit. Kekalahan ini membuat wakil Indonesia habis di China Masters 2023.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Pasalnya, di babak perempatfinal, Indonesia hanya memiliki dua wakil tersisa. Sebelum Pramudya/Yeremia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, juga kalah di babak perempatfinal dari unggulan pertama asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, dengan skor 16-21 dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Pram/Yere -sapaan Pramudya/Yeremia- cukup kesulitan meladeni permainan menyerang yang dilakukan oleh Chen/Liu. Meski sempat imbang 2-2, setelah itu mereka tertinggal 2-8.

Namun, perlahan-lahan pasangan Indonesia bisa bangkit dan keluar dari tekanan lawan. Pramudya/Yeremia pun memangkas ketertinggalan menjadi 7-11 di interval gim pertama.

Usai rehat, Pramudya/Yeremia mulai bisa mengembangkan permainan dan balik menekan lawan hingga bisa menyamakan skor di angka 12-12. Selepas itu, mereka tertinggal lagi 12-15, tetapi kemudian mereka mampu mengejar lagi di angka 15-15 dan kemudian 16-16.

Jual beli serangan dalam tempo cepat pun terjadi di poin-poin kritis. Sayangnya, pertahanan sang duet Pelatnas PBSI kalah kukuh dari lawan. Hasilnya, mereka kalah tipis dengan skor 19-21 di gim pertama.

