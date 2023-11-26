Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |01:11 WIB
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan sudah all out di perempatfinal China Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN - Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan gugur di babak perempatfinal China Masters 2023 Super 750. Mereka mengaku sudah mengerahkan seluruh tenaga pada laga tersebut.

Ganda putra Indonesia itu dikalahkan pasangan tuan rumah, Chen Bo Yang/Liu Yi, pada babak delapan besar. Laga yang digelar di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Jumat 24 November 2023 malam WIB itu berakhir dengan skor kembar 19-21 dan 19-21.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan

"Tadi dari sisi permainan kami sudah bermain baik. Cuma masih banyak melakukan kesalahan sendiri," kata Pramudya dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (26/11/2023).

"Kami sudah all out dan mengeluarkan kemampuan terbaik. Latihan dan persiapannya juga sudah baik. Semua itu jadi proses saja," lanjutnya.

Senada dengan partnernya, Yeremia juga merasa sudah tampil cukup baik dan tanpa beban. Namun, pada akhirnya mereka harus rela bertekuk lutut di hadapan pasangan tuan rumah.

"Kami sebenarnya bermain tidak ada beban. Cuma karena berhadapan dengan pemain tuan rumah, lawan bisa bermain lebih lepas. Sementara kami malah susah menembusnya," ucap Yeremia.

Halaman:
1 2
