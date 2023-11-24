Advertisement
HOME SPORTS NETTING

China Masters 2023: Tersingkir di 16 Besar, Gregoria Mariska Tak Ingin Cari Alasan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |01:05 WIB
China Masters 2023: Tersingkir di 16 Besar, Gregoria Mariska Tak Ingin Cari Alasan
Gregoria Mariska Tunjung terhenti di 16 besar China Masters 2023 (Foto: PBSI)
SHENZHEN - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, gugur di babak 16 besar China Masters 2023. Gregoria enggan mencari alasan meski masih terkendala cedera ringan pada bagian kakinya.

Tampil di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023) pagi WIB, Gregoria harus rela menelan kekalahan dari wakil Jepang, Nozomi Okuhara. Laga tersebut berakhir dengan skor 12-21, 21-15, dan 16-21 dalam waktu 1 jam 2 menit.

"Hasilnya tidak memuaskan. Saya di sini sangat berharap bisa bermain maksimal.

Harus diakui juga lawan bermain dengan benar. Saya sendiri di pertandingan hari ini bukan penampilan terbaik karena di gim ketiga lawan bisa dapat poin banyak dari kesalahan saya," ungkap Gregoria, Kamis (23/11/2023).

"Secara keseluruhan saya tidak puas dengan penampilan hari ini," tambahnya.

Sebelumnya, setelah Gregoria menjuarai Kumamoto Masters 2023 akhir pekan lalu, beredar foto kakinya dengan kapalan yang cukup besar. Namun, Gregoria tak ingin menjadikan itu sebagai alasan kekalahannya hari ini.

